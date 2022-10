Weekend al top per Scorpione e Pesci mentre guai in vista per 3 segni zodiacali

Ci siamo resi conto che il tempo vola. Praticamente, sembra ieri che l’estate volgeva al termine e invece già siamo quasi alla fine di ottobre. Mancano, comunque, pochi giorni alla paurosa festa di Halloween. Chissà cosa ci riserveranno le stelle per quel giorno. Magari, andando ad una festa, incontreremo la nostra anima gemella, sotto la maschera di Dracula o di un lupo mannaro. Per il momento ci concentriamo sul weekend che sta per arrivare. Iniziamo dicendo che ci attendono giorni ricchi di gioia e soddisfazioni, ma anche di delusioni e tensioni. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del fine settimana?

Pesci a tutto gas

Weekend al top per Scorpione e Pesci, ma anche per il Cancro. Che meravigliosa notizia. Partendo dal presupposto che del Pesci fosse scontato, non l’avremmo detto per lo Scorpione e il Cancro, in quanto ultimamente si trovavano spesso in basso in classifica. Eppure, come possiamo notare, la ruota gira per tutti. Il Cancro e lo Scorpione avranno la loro rivalsa. Ma procediamo per gradi.

Il Pesci è stato ed è tutt’ora il segno zodiacale più fortunato del 2022. Ciò grazie all’influenza del buon Giove, il simbolo della buona sorte per eccellenza. Tranne qualche periodo breve, Giove ha stabilito la propria residenza sul segno del Pesci. Questo si è tradotto in una fortuna sfacciata su diversi ambiti, come il lavoro, l’amore e l’aspetto economico. Ancora una volta, il segno sta primeggiando.

Gli altri segni che si contendono il podio, dopo il Pesci, sono lo Scorpione e il Cancro. Anche per questi segni ci saranno delle splendide sorprese. Finalmente. Sì, perché il Cancro ha avuto parecchi guai nell’ultimo periodo, soprattutto a livello finanziario e sociale. Le stelle correranno per prestare il loro soccorso. Se ci sono state delle grosse discussioni in famiglia o con gli amici, gli astri aiuteranno a risolverle, slegando una probabile matassa. Allo stesso modo, se abbiamo avuto qualche problema economico, magari potrebbe arrivare una vincita inaspettata o potrebbero arrivare dei soldi.

Per quanto riguarda lo Scorpione, invece, la fortuna gira soprattutto a favore dei sentimenti. Le coppie potrebbero, finalmente, trovare il modo di avverare dei sogni, dei desideri o dei progetti importanti.

Purtroppo, non tutti i segni saranno fortunati questo fine settimana. Brutte notizie in arrivo per il Leone, l’Acquario e il Sagittario. Il Leone dovrà fare i conti, questo weekend, con il proprio partner o con una persona a cui tiene. Si prevedono tensioni a fior di pelle che perdureranno, probabilmente, fino a metà della nuova settimana. Il motivo? Piccole incomprensioni dovute a differenze caratteriali. In effetti, il Leone ha un bel caratterino e non le manda a dire, certamente.

Stessa sorte anche per l’Acquario che rischia dei brutti litigi, specialmente con la dolce metà. Mentre il Sagittario potrebbe avere dei problemi nell’ambito lavorativo. Detto questo, qual è la parola d’ordine? Resistenza.

