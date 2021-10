Quando parliamo di oroscopo, tendiamo a fare confusione con alcuni nomi simili ma in realtà molto diversi. Bene, vediamo allora di fare un po’ di ordine.

L’astronomia è la scienza che studia gli astri, le loro origini e l’evoluzione nel corso del tempo. Diversamente, l’astrologia non è una scienza, bensì un insieme di credenze secondo cui i movimenti degli astri influiscono direttamente sulla vita degli uomini.

Questo chiarimento ci serve per capire meglio alcuni dettagli importanti. Difatti, l’oroscopo ha a che fare con l’astrologia e non con l’astronomia, perché non è altro che una particolare interpretazione degli astri. Ma perché ci interessa sapere queste cose? Perché siamo tutti attratti dall’oroscopo, che sembra predire il nostro futuro e dirci come andrà la nostra vita.

A questo proposito, Noi della Redazione vogliamo segnalare ai nostri Lettori una nuova e divertentissima serie basata proprio sull’oroscopo e che ci incuriosirà sicuramente.

Gli appassionati dell’oroscopo adoreranno veramente questa serie Netflix che svela i segreti di ogni segno zodiacale

La nuova serie tutta italiana, si intitola “Guida astrologica per cuori infranti” ed è stata girata nell’incantevole città di Torino.

Basata sull’omonimo libro dell’autrice Silvia Zucca, questa serie è un toccasana per passare alcune serate in allegria.

La storia racconta di una ragazza di nome Alice, assistente di produzione di una rete tv, alle prese con le sue (ironicamente) drammatiche vicende d’amore.

Il Mondo sembra crollarle addosso quando l’ex le dice di aver deciso di sposarsi, ma è proprio in quel momento che la sua vita cambia. Infatti, incontra il futuro amico Tio, un esperto di astrologia che saprà darle i giusti consigli per riuscire finalmente ad innamorarsi di nuovo.

Siamo proprio certi che gli appassionati dell’oroscopo adoreranno veramente questa serie Netflix che svela i segreti di ogni segno zodiacale? Certo che sì, vediamo perché.

Tre buone ragioni per vederla

Non vogliamo spoilerare altro, per cui lasciamo scoprire il resto ai nostri Lettori. Vogliamo però sottolineare alcuni buoni motivi per accendere Netflix e scegliere proprio Guida astrologica per cuori infranti.

Il primo buon motivo è la simpatia. Ironico e allegro, ci metterà di buon umore raccontandoci la vita quotidiana di una ragazza che potrebbe rappresentare noi stesse o le nostre figlie.

Il secondo motivo è la leggerezza. Si badi bene, non superficialità. Sentirsi leggeri significa non prendere tutto con estrema passione ed emotività, al punto da farsi coinvolgere fortemente e sentirsi soffocare. La vita è già pesante, specialmente in questo periodo storico, ecco perché è meglio renderla più morbida anziché indurirla.

Il nostro terzo suggerimento è il setting. Torino è una delle città più belle d’Italia e chissà che ci faccia venir voglia di farci una capatina.

Tre motivi abbastanza validi, no?