Se la Alice di Lewis Carroll fosse esistita davvero, avrebbe trovato sicuramente in Italia il suo “paese delle meraviglie”. Alcune delle nostre città sono dei veri gioielli architettonici e artistici. Degli scrigni, che contengono meraviglie segrete.

A volte ignoriamo totalmente di avere dei luoghi mozzafiato proprio sotto il naso. Oggi, infatti, quello che proponiamo è una fermata della metro che rientra tra le più belle al Mondo. Perdere i mezzi sarà assolutamente giustificato se rimaniamo con gli occhi all’insù per ammirare ciò che avremo attorno. Scopriamo dove si trova.

Incredibile ma vero, una delle metro più belle del Mondo si trova in Italia

Stiamo parlando di una vera e propria rarità che si trova nella nostra bella Italia. La stazione della metro è stata definita dal “The Daily Telegraph” e dalla CNN, la stazione della metropolitana non solo più bella d’Europa, ma persino del Mondo!

È davvero da non crederci, se pensiamo che durante i viaggi utilizziamo le stazioni per spostarci e raggiungere i luoghi migliori più facilmente. Mentre questa è a tutti gli effetti un luogo in cui recarsi per stare ad ammirare.

Di quale metropolitana stiamo parlando?

Siamo nel capoluogo di regione della Campania, a Napoli, più precisamente nel quartiere San Giuseppe. Il posto è la stazione della linea 1 e si chiama Toledo.

L’interno, con ben tre ingressi, è curato nei minimi dettagli ed è una vera e propria esplosione di luci e colori. Divisa in due ambienti totalmente differenti, è impreziosita di lucernari, luci e mosaici. La stazione Toledo è un luogo incantato da cui essere rapiti.

Nel corridoio che porta all’accesso dei binari, i laterali sono impreziositi da pannelli animati che proiettano un mare in burrasca con bellissime onde.

Un’altra particolarità, di recente aggiunzione (2013) è il corridoio d’uscita di Largo Montecalvario. Il corridoio è tutto decorato dalle fotografie di Oliviero Toscani che nel progetto “Razza Umana/Italia” ha ritratto Napoli e i napoletani.

Se vogliamo farci rapire dalla bellezza della stazione Toledo, non ci resta dunque che andare a Napoli! È incredibile, ma vero, chi avrebbe mai detto che una delle metro più belle del Mondo si trovasse proprio in Italia?