Incredibile cosa possiamo fare in cucina con le croste di Grana e del Parmigiano invece di buttarle

Non solo col maiale, ma, in generale, in cucina non si dovrebbe buttare via niente. Perché, in un modo o nell’altro, tutto può essere utilizzato, facendoci risparmiare non pochi soldi. Infatti, se anche non potessimo riutilizzare il cosiddetto scarto per un nuovo piatto, sicuramente potrebbe servirci per la casa.

Quante cose, ad esempio, si potrebbero fare con le bucce dei limoni, con i fondi del caffè, con i gusci dell’uovo. E quanti euro che non dovremmo spendere, facendo quadrare un po’ di più i conti.

Ci sono tanti modi per cuocere le croste di formaggio

Ad esempio, una castagna in tasca, anche se non commestibile, è utile per la nostra salute. Lo stesso vale per le croste di Grana e Parmigiano. Anzi, è davvero incredibile cosa possiamo fare in cucina con le croste, che sono edibili, cioè mangiabili senza nessun problema. Fatto salvo un passaggio obbligatorio. Ovvero, eliminare lo strato che è più esterno. Come? Con un coltello o una grattugia.

C’è anche chi le lava e poi passa a togliere le scritte, sempre usando, come detto, la grattugia o il coltello. A questo punto, diventano pronte per essere consumate. Essendo, di solito, molto dure, c’è un modo rapido e facile per mangiarle subito, Ovvero, infilzarle in una forchetta, accendere il fuoco, basso, e iniziare a passarle da un lato e l’altro. Quando diventeranno più molli e con la crosticina leggermente bruciata, potremo mangiarle calde. Una vera delizia.

Ecco come riutilizzarle per un curioso antipasto

Non è questo il solo modo per utilizzare le nostre croste di formaggio. Ad esempio, potremmo utilizzarle per un gustoso antipasto e senza molti ingredienti. Ci basteranno, infatti, un poco di pangrattato, 1 uovo e della farina. Attenzione, però, alla farina e alla differenza tra 0 e 00. Per preparare questo insolito antipasto e non buttare nell’umido le croste di Grana e Parmigiano, dovremo fare così. Dovremo levare la parte esterna e lavorare con quello che ci rimane.

In pratica, dovremo tagliare il formaggio rimasto come se fossero dei bastoncini. A questo punto, visti gli ingredienti, diventa facile capire il procedimento. Ovvero, dovremo infarinarli e poi immergerli nell’uovo.

A questo punto, basta passarli nella farina e friggerli in olio ben bollente. Dopo averle passate con la carta da cucina, potremo presentarle in tavola. Una vera sorpresa, a costo praticamente pari a zero.

Incredibile cosa possiamo fare in cucina con le croste cuocendole in vari modi

Dovremmo imparare anche a sfruttare le croste all’interno di zuppe e minestre. Non dovremo fare altro che tagliare queste croste, sempre dopo averle pulite come abbiamo visto sopra, in piccoli cubetti. A questo punto, mettiamole nella pasta e fagioli o nel minestrone o nel brodo dei passatelli.

Infatti, grazie al caldo, questi tocchetti di croste si ammorbideranno, dando al piatto un sapore decisamente più gustoso e sorprendente. Non solo. Potremmo metterle a bagno, nel latte, per farle ammorbidire. Raggiunto lo scopo, potremo di nuovo tagliarle con più facilità in pezzettini. E, a questo punto, andremo a usarle, magari, nel risotto, quando si manteca, o, banalmente, in una pastasciutta. Insomma, con un po’ di fantasia, le croste di formaggio diventano delle grandi alleate in cucina.