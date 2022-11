Come e fin dove potrebbe spingersi il rialzo di queste azioni del Ftse Mib?

L’anticipata accelerazione rialzista c’è stata e ha portato a un rialzo di oltre il 30% in 30 sedute di Borsa aperta. Un exploit del genere non si registrava dal giugno del 2021. L’aspetto interessante, però, è che, come vedremo nella sezione dedicata all’analisi grafica, c’è ancora molto spazio al rialzo. In particolare, oltre alcuni livelli di resistenza il titolo potrebbe apprezzarsi di un ulteriore 30% rispetto ai prezzi attuali.

Intanto la società continua a espandere il suo business. Recentemente, infatti, ha ottenuto il via libera dalla FDA ((Food and Drug Administration) per vendere negli USA i suoi laser per il trattamento dell’acne.

Indice dei contenuti Quanto vale il titolo secondo le riviste specializzate

Come e fin dove potrebbe spingersi il rialzo di El.En secondo l’analisi grafica? Quanto vale il titolo secondo le riviste specializzate Secondo i multipli di mercato, invece, il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato con l’eccezione del Price to Book ratio che vede El.En in linea con il settore di riferimento. Tuttavia va detto che, in assoluto i multipli di El.En sono molto elevati. Ad esempio, se consideriamo il rapporto prezzo su fatturato, sebbene inferiore alla media, è pari a circa 1,9. Analoghe considerazioni valgono per il rapporto tra prezzo e utili che nel caso di El.En vale 22,8. In media, quindi stiamo parlando di una sottovalutazione di poco superiore al 10%. Lo stesso livello di sottovalutazione si ottiene andando a considerare le raccomandazioni degli analisti coprono il titolo. In questo caso, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 15% rispetto alle attuali quotazioni. Di particolare interesse, poi, è a dispersione che, essendo inferiore al 9%, esprime una convergenza di raccomandazioni tra i diversi analisti. Come e fin dove potrebbe spingersi il rialzo di El.En secondo l’analisi grafica?

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 24 novembre in ribasso dello 0,07% rispetto alla seduta precedente, a quota 14,71 euro.

L’impostazione è saldamente rialzista, ma in questo momento si trova ad affrontare l’importante ostacolo offerto dalla resistenza in area 14,88 euro (I obiettivo di prezzo).

Come e fin dove potrebbe spingersi il rialzo di queste azioni del Ftse Mib?

Il superamento di area 14,88 euro potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista i cui obiettivi sono indicati in figura. In particolare, il raggiungimento della massima estensione rialzista in area 18,76 euro (III obiettivo di prezzo) potrebbe portare a un apprezzamento di oltre il 30% rispetto ai livelli attuali.

Solo il mancato superamento di questo livello di resistenza potrebbe spingere al ribasso le quotazioni di El.En. Una conferma dell’inversione ribassista potrebbe concretizzarsi nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 13,68 euro.