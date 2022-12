Incredibile come si possa sembrare più giovani a 40 e 50 anni grazie a degli incredibili trucchi

A 40 o a 50 anni ci si sente più vecchie, ma vestendosi nel modo che stiamo per presentarvi, tagliando i capelli così e con un trucco più idoneo si può sembrare più giovani.

Chissà se proprio tutti berrebbero l’elisir della lunga vita, quello che, secondo una leggenda, darebbe l’immortalità e la giovinezza. Vorrebbe dire dover lottare, per sempre, contro rincari delle bollette della luce e del gas e non poter andare in pensione con la Legge Fornero. Insomma, ci toccherebbe lavorare per tutta l’eternità, giusto per pagare le utenze domestiche.

In pratica, quasi un inferno. È vero anche che, se esistesse, questa pozione ci toglierebbe un grosso problema. Quello di invecchiare, perché saremmo eternamente giovani, senza bisogno di maschere o trucchi.

Avere 40 anni e dimostrarne 30 si può con questi consigli

Quando si supera la fatidica soglia degli “anta”, ecco che subentra, in noi, il trauma da vecchiaia. Non a caso, nella percezione di molti, i 42 anni vengono associati alla vecchiaia. Eppure, con qualche accorgimento, anche con gli “anta” si può ancora passare per “enta”. È, infatti, incredibile come si possa sembrare più giovani a 40 anni. A partire dai vestiti. Usare magliette ampie e jeans comodi, non troppo stretti e larghi, aiuta a ringiovanire l’immagine. Le gonne dovrebbero terminare al ginocchio, o appena sopra. Evitiamo quelle lunghe, che ci fanno sembrare troppo vecchie.

Evitiamo anche colori grigi, ma diamo spazio a quelli più vivaci che diano anche più calore. Il taglio di capelli è importante e ce ne sono alcuni che danno la sensazione di essere più giovani. I tagli medi corti, ad esempio, sono perfetti perché creano un effetto cornice intorno al nostro viso, così da nascondere imperfezioni. Anche gli occhi sono importanti e un trucco per farli sembrare più grandi finirà per fare la differenza.

Anche a 50 anni possiamo sembrare più giovani di 10 anni con piccoli accorgimenti

I glitter lucidi, in pratica, sono da bandire, così come gli eyeliner troppo pesanti che danno la sensazione di occhi affaticati. Il fondotinta dovrebbe essere del colore della nostra pelle e preferibilmente liquido e il rossetto di colore neutro. Accessori come la cintura potrebbero camuffare un giro vita troppo pronunciato. Ed evitiamo scarpe troppo sformate o, peggio, sagomate. Meglio delle calzature di tendenza e giovanili: osare, in questo caso, ripaga.

Certo, a 50 anni, dovremmo evitare di voler passare a tutti i costi per delle ragazzine. Ci renderemmo ridicole. Evitiamo colori troppo stravaganti. Dovremmo avere delle scollature non eccessive e, possibilmente, puntiamo su camicie di color chiaro per rendere il viso più luminoso. Quanto alle scarpe, quelle con il tacco sono capaci di slanciarci e, se le gambe dovessero avere inevitabili difetti dell’età, puntiamo su un pantalone elegante.

Incredibile come si possa sembrare più giovani a 40 anni, ma anche se si è più anziani

È chiaro che il taglio di capelli, anche in questo caso, faccia la sua parte. Il long bob, ad esempio, ha una sorta di effetto lifting sorprendente. Meglio se con colore bruno o biondo. Poi, dipende dal tipo di viso. Per uno rotondo, il taglio dovrà essere asimmetrico, liscio, mentre per visi a rettangolo, tassativamente lob mosso.

Per il rossetto, vanno bene tonalità chiare. E infoltire le sopracciglia è un altro dei trucchi usati per sembrare più giovani. Dormire almeno sette ore alla notte. E, attenzione al peso, ma dobbiamo pesarci nel momento giusto della giornata.