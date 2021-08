Il Web è pieno di consigli, oggi vi proponiamo questo che, anche se non ha valenza scientifica, vale assolutamente la pena provare. Sono in molti, infatti, a sostenere che questo metodo funzioni.

Ormai non possiamo più vivere senza. Lo ricerchiamo ovunque anche quando stiamo fuori. Ma quando siamo a casa, non può certo fare scherzi. Il segnale Wi Fi deve essere potente e deve prendere in ogni punto della casa.

Soprattutto in questo periodo storico che ci ha visto molto più spesso dentro casa, avere Internet veloce è stato davvero fondamentale. Oltre al piacere di vedersi un film, una serie o rilassarsi con le consolle, ci serve anche per lavorare. In questi ultimi anni, infatti, stiamo facendo i conti con lo smartworking. Lavorare da computer e fare anche riunioni online richiede un segnale costante e potente. Per tutti questi motivi, dobbiamo sapere che incredibile come questo oggetto comune possa raddoppiare la potenza del Wi Fi.

Perché va lento?

Ci sono varie motivi per cui possiamo avere la connessione rallentata. Il primo è sicuramente relativo al numero di apparecchi collegati. Più sono gli strumenti attaccati alla nostra connessione, più i dati sono distribuiti. Per questo è importante tenere connessi solo i dispositivi che utilizziamo.

Oggi, però, ci concentreremo su un’altra causa che riduce la potenza del segnale. Stiamo parlando della dispersione. Dobbiamo sapere che, dal router, il segnale di propaga a 360 gradi.

Se quindi lo posizioniamo vicino a un muro di confine della nostra casa, perderemo la metà della potenza. Il segnale si distribuirà anche verso il muro, perdendosi nella casa del vicino o fuori dalla casa. Rimediare, però, è davvero molto semplice.

Incredibile come questo oggetto comune possa raddoppiare la potenza del Wi Fi

Quello che andremo a fare è una barriera che farà rimbalzare il segnale dal muro verso l’interno della nostra casa. Per farlo ci servirà una semplice lattina, va bene di qualsiasi bevanda.

Tagliamo le due estremità e ci rimarrà la parte centrale. A questo punto, facciamo un taglio verticale, così da poter aprire la lattina e formare un semicerchio. Rivestiamola con della carta stagnola e posizioniamola dietro al router.

Dobbiamo posizione la lattina con la parte interna verso il modem, quasi come ad accoglierlo, e la parte esterna verso il muro. In base alla dimensione del modem, possiamo anche utilizzare due lattine.

Adesso il segnale rimbalzerà sulla struttura che abbiamo realizzato, andando, così, solo verso l’interno della casa. Ecco che avremo raddoppiato la potenza del Wi Fi annullando la dispersione.