Per tutto il 2021 è possibile accedere a numerosi bonus e agevolazioni per la ristrutturazione e miglioramento energetico dell’abitazione. Esiste un’incredibile bonus tende da sole per proteggere la propria abitazione con sconti pazzeschi che molti non sanno di poter avere. Un bonus del 50% per un tetto massimo di 60.000 euro, un’occasione da non perdere. Ma verifichiamo cosa fare per ottenerlo.

È possibile acquistare tende da sole per interni ed esterni e ottenere una detrazione fiscale del 50%. Si considerano le spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2021. Il bonus serve a migliorare l’isolamento termico perché trattiene all’esterno il calore e non lo fa penetrare negli ambienti. Inoltre, le schermature solari proteggono dai raggi UV. Però, bisogna fare attenzione perché non tutti i tipi di tende sono ammessi.

Nel bonus tenda da sole sono comprese sia quelle interne che quelle esterne. In un precedente articolo abbiamo spiegato come accedere al bonus zanzariere 2021 con uno sconto del 50% ed evitare che fastidiosissime zanzare entrino in casa.

Elenco di schermature solari per la quale spetta la detrazione al 50%

In particolare, si può ottenere il bonus per:

a) tende da sole a rullo da interni o per serre;

b) tapparelle, persiane, veneziane;

c) zanzariere con schermatura solare;

d) lamelle orientabili o tende in tessuto.

Per poter fruire della detrazione le tende da sole devono avere requisiti specifici, in particolare la schermatura:

a) deve proteggere;

b) deve essere mobile;

c) deve essere applicata all’esterno, all’interno, oppure integrata nella finestra.

Inoltre, per la detrazione è necessaria la documentazione che certifichi la schermatura solare in base a requisiti specifici di trasmissione di luce solare.

Per fruire del bonus tende 2021 non è necessario sostituire gli infissi. Il bonifico della spesa sostenuta deve essere effettuato sempre con bonifico parlante e deve riportare la dicitura della normativa che da diritto alla detrazione, nello specifico: “ schermature solari – D.lgs. numero 311/2006 – allegato M”.