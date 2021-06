Molti i lavoratori, arrivati alla fine della carriera lavorativa, si accorgono di percepire un assegno pensionistico più basso. Purtroppo, i fattori sono tanti e alcuni sono legati ai contributi figurativi. Ed è per questo in arrivo un’amara sorpresa per coloro che hanno contributi figurativi per NASPI o Legge 104 che penalizzano la pensione ricevendo un assegno più basso. Verifichiamo perché questo succede e cosa fare per recuperare il periodo contributivo mancante.

Quanto incidono i contributi figurativi?

In generale l’accredito dei contributi figurativi non abbassa l’assegno pensionistico. Tranne nel caso che la normativa vigente, prevede dei tetti massimi. Ad esempio, per il congedo straordinario per Legge 104 e la disoccupazione indennizzata NASPI.

In alcuni casi i limiti di importo massimo dei contributi figurativi accreditati diminuiscono l’importo della pensione. Ma è sempre possibile trovare una soluzione. Ad esempio, nel caso dell’accredito dei contributi figurativi per NASPI, nel caso della pensione con il sistema retributivo i relativi periodi si possono neutralizzare. Ma la neutralizzazione opera solo con il calcolo dell’assegno con il sistema retributivo e non con il sistema contributivo. E’ possibile approfondire qui il meccanismo della neutralizzazione: come riscattare i contributi per il congedo con Legge 104 ai fini della pensione senza penalizzazione.

Amara sorpresa per coloro che hanno contributi figurativi per NASPI o Legge 104 che penalizzano la pensione ricevendo un assegno più basso

I contributi figurativi possono servire per coprire i periodi nei quali si è verificato l’evento e privi di contribuzione. Oppure, ad integrazione, nel caso in cui nel periodo del verificarsi dell’evento è versata una contribuzione ridotta. Infine, ad incremento se si tratta di lavoro svolto per attività agricola.

La riduzione della pensione per contributi figurativi relativi al congedo straordinario Legge 104 è dovuta al minimale. In effetti, si tratta di una contribuzione fissa di accredito dei contributi figurativi.

Nel 2021 tale limite è fissato in 48.737 euro, così suddiviso: 36.645 euro corrisposto come indennità retributiva e 12.092 euro come contributi figurativi.

Quindi, chi percepisce stipendi più alti, di conseguenza nel periodo di astensione al lavoro per congedo straordinario, può comportare una diminuzione dell’assegno pensione.

Consigliamo di consultare la nostra guida su come permessi e congedo con Legge 104 influiscono sulla pensione