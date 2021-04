Dopo che per anni Banca Finnat ha fatto peggio del settore di riferimento in termini di performance borsistica, sembra che stai risalendo la china acquistando forza relativa rispetto ai suoi competitors. Infatti, le azioni Banca Finnat in rampa di lancio per guadagnare oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Di questo parere non è solo l’unico analista che copre il titolo, ma anche l’analisi grafica di cui ci occuperemo tra poco.

Dal punto di vista dell’analisi dei multipli di mercato, invece, la situazione è abbastanza contrastata con indicazioni diverse a seconda dell’indicatore utilizzato. Non c’è, quindi, molto da fidarsi da questo punto di vista.

Un elemento molto interessante che riguarda il titolo è legato al suo dividendo. La società, infatti, da deciso di distribuire nel 2021 un dividendo pari a 0,0133 euro in due tranche, la prima sarà pagata a maggio. Alle quotazioni attuali il rendimento è superiore al 5%.

Le azioni Banca Finnat in rampa di lancio per guadagnare oltre il 100% rispetto ai livelli attuali: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Finnat (MIL:BFE) ha chiuso la seduta del 27 aprile a quota 0,248 euro in rialzo dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista e il superamento del I obiettivo di prezzo in area 0,241 euro farebbe accelerare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,319 euro farebbe guadagnare al titolo oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.

È sul time frame mensile, però, che si stanno creando le migliori condizioni per un rialzo delle quotazioni. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere il mese sopra la resistenza in area 0,241 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto rappresenta il primo ostacolo lungo la strada al rialzo che porta le quotazioni verso gli obiettivi in area 0,307 euro, 0.,412 euro e 0,518 euro. Tra qualche giorno, quindi, potrebbero venire a crearsi le condizioni per un rialzo di almeno il 50% rispetto alle quotazioni attuali. Qualora, invece, si dovesse raggiungere la massima estensione al rialzo, allora il guadagno sarebbe superiore al 100%. Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing indicator hanno dato un segnale rialzista.

Ovviamente una chiusura mensile inferiore a 0,21 euro confermerebbe la proiezione ribassista attualmente in corso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

