Con l’uscita del bando di asta pubblica n. 20069 sono messe in vendita unità immobiliari di tipo residenziale e commerciale libere. Si tratta di immobili di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che rientrano nel più amplio piano di dismissioni. Le aste si svolgeranno esclusivamente dal 23 al 27 novembre 2020 per via telematica, attraverso la Rete Aste Notarili del Consiglio Nazionale del Notariato. Vediamo ora, nel dettaglio, dove sono in vendita al Nord 39 box auto 40 appartamenti e 17 locali INPS a partire da 1.710 euro.

Tipologia di lotti

Le aste sono effettuate per singoli lotti ed ognuno è costituito da una o più unità comprensive di eventuali pertinenze e accessori. L’elenco integrale dei lotti, completo di documentazione (planimetrie,foto), di elenco dei notai presso i quali depositare le offerte, nonché bando e disciplinare, sono visionabili come segue. Vale a dire tramite sito internet dell’I.N.P.S. (www.inps.it), o altrimenti sui siti internet del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it e www.avvisinotarili.notariato.it ).

Tipologia degli immobili e location

Scorrendo il link ufficiale è possibile prendere visione dei singoli immobili all’asta, comprensivi d’indirizzo, pertinenze, prezzi messi a base d’asta, referenti INPS e Notai di riferimento. Per avere una sommaria panoramica degli immobili, in vendita nella Regione Veneto, si indicano le seguenti categorie:

a) n. 39 Box Auto a partire da 1.710 euro come prezzo posto a base d’asta;

b) n. 17 Locali adibiti a magazzini o negozi a partire da 5.000 euro come prezzo posto a base d’asta;

c) n. 40 Appartamenti a partire da 65.104 euro come prezzo posto a base d’asta.

Le aree in cui gli immobili sono dislocati si trovano nei comuni di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.

Procedura

Le aste si terranno in sessioni della durata di 3 minuti, entro i quali ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Il rialzo minimo è pari a 2.000 euro. Quanto ai tempi per proporre valide offerte, si indica il seguente termine ultimo: le ore 17:00 del 20 novembre 2020, come espressamente indicato nell’elenco lotti.

Informazioni

Per tutte le informazioni del caso è possibile rivolgersi alle Direzione Patrimonio INPS alla seguente e-mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it. Per quanto riguarda poi la procedura d’asta, in senso stretto, il referente è il singolo Notaio Banditore. Mentre per informazioni di carattere generale, va contattato il Consiglio Nazionale Notariato ai seguenti riferimenti di contatto:

a) tel. 06/362091 e 06/36209260;

b) e‐mail: dismissioni.cnn@postacertificata.notariato.it.

Ecco quindi dove sono in vendita al Nord 39 box auto 40 appartamenti e 17 locali INPS a partire da 1.710 euro.