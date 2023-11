L’oroscopo degli angeli dal 6 al 12 novembre prevede una bella rivincita per questo segno che sta soffrendo. Amore e soldi, invece, in arrivo per altri due

Accanto agli oroscopi tradizionali, c’è anche quello degli angeli, che in tanti stanno seguendo. Perché chi ci protegge, dall’alto, può darci una mano nei momenti più difficili della vita. Basta sapere a chi affidarsi. Ed ecco allora le previsioni, segno per segno, dal 6 al 12 novembre.

Chamuel sa proteggere da eventi negativi e ne avremo bisogno perché la prossima sarà una settimana da dimenticare per l’Ariete. Non solo in famiglia, ma anche a livello di salute ci saranno guai.

Per chi fa della lealtà, come il Toro, un valore importante, grazie anche a Hagiel, non sarà facile, la prossima settimana. Una persona, che pensavamo fidata, ci sta per pugnalare dietro le spalle. E ci farà molto male.

Raffaele protegge anche la salute e i Gemelli avranno bisogno del suo aiuto perché quei mal di testa che non ci lasciano tregua, vanno analizzati. Per fortuna, almeno, ci sono belle notizie in arrivo per i single.

Quanto sarà importante affidarsi a Gabriele per il Cancro, visto che protegge la famiglia. Il nostro desiderio di tradire il partner, infatti, è grande. Magari, se lo merita, ma abbiamo pensato alle conseguenze?

Che bella settimana aspetta il Leone che non dovrà disturbare Michele. Una novità grossa riguarderà il nostro saldo in banca che potrebbe aumentare in maniera inaspettata. Attenzione, però, a non dirlo in giro.

La Vergine, tanto meticolosa, ha deciso di fare le pulci a una persona cara che non lo accetterà. Va bene essere pignoli e puntigliosi, ma attenzione a non esagerare o finiremo per restare da soli. Chiediamo aiuto a Raffaele.

Troppi pensieri negativi stanno intaccando la serenità della Bilancia. Ben venga chiedere aiuto a Jophiel anche se il grosso dovremo farlo noi. Una bella passeggiata nel fine settimana ci aiuterà ad avere pensieri positivi.

Che bella rivincita aspetta lo Scorpione, additato come il responsabile di un problema che, in realtà non era dipeso da lui. La verità verrà a galla e ci chiederanno scusa. Chamuel, che insegna a perdonare, ci aiuterà a non serbare rancore.

L’oroscopo degli angeli dal 6 al 12 novembre prevede un po’ di serenità per il Capricorno, che lascerà stare Cassiel. Niente di straordinario, ma avete presente quando non vi capita nemmeno un intoppo durante il giorno?

Zadckiel, il protettore del Sagittario, dovrà fare gli straordinari. Sul segno si abbatteranno non pochi guai. Forse, faremmo bene a non guardare la cassetta della posta, perché tutto parte da lì.

Finalmente un po’ di amore in previsione per l’Acquario. I single, insomma, potrebbero non passare le prossime festività da soli. Uriel, da questo punto di vista, ci aiuterà a dare il meglio di noi stessi. Del resto, novembre si annuncia splendido.

Asariel aiuterà i Pesci ad intuire quello che di negativo sta per capitare loro. Piccole cose, ma che, messe insieme, diventeranno una grande seccatura. Occorre, perciò, bloccare il tutto per tempo.