La settimana, come da percorso campione, doveva iniziare con un ritracciamento propedeutico a un nuovo rialzo fino a venerdì. Stamani dai minimi di giornata, sembra che tutto sia in linea con la previsione, e che in queste ore si stia costruendo una base rialzista. A questo punto non possiamo che ragionare nell’ottica che la direzione dei mercati appare segnata, e che questa sia al rialzo. Cosa però potrebbe minacciare questa view? Andiamolo ad analizzare.

Il futuro fra statistica e tendenza

Quando si analizza un grafico dei mercati non si può fare a meno di andare a monitorare la tendenza principale, e se vengono segnati minimi e massimi superiori (rialzista), o inferiori (ribassista).

Oltre a questi elementi vanno studiati attentamente i percorsi che sono stati seguiti in passato, quindi i pattern, ma anche le ricorrenze.

Ad esempio è utile ricordare che il terzo anno del ciclo presidenziale americano ha fatto registrare quasi sempre elevati rendimenti sui mercati azionari. E che il minimo annuale è quasi sempre stato segnato nel primo trimestre, mentre il massimo fra fine novembre e la prima decade di dicembre.

Questi elementi, insieme ad altri semplici indicatori come le medie mobili, ci fanno ritenere che le probabilità siano ancora al rialzo, e che da subito la fase laterale da aprile in poi, possa essere lasciata alle spalle.

Torniamo al breve termine.

La direzione dei mercati appare segnata: a cosa prestare attenzione ora?

Alle ore 19:35 della giornata di contrattazione del giorno 6 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.026

Eurostoxx Future

4.301

Ftse Mib Future

27.070

S&P500

4.275,38.

Il rialzo nei prossimi 2/3 giorni continuerà se in chiusura di seduta giornaliera non verranno rotti al ribasso i seguenti livelli:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.035

S&P500

4.170.

Tutto sembra pronto per far salire i prezzi. Giugno sarà di forte rialzo? La casistica storica “rema a favore”.

