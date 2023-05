Con meno di 5 euro mangi bene grazie a 3 ricette gustose per la cena di stasera

Cucinare è un compito che ci spetta ogni giorno, a pranzo o per cena. Se non sai cosa preparare di buono, puoi provare queste 3 ricette facili e ricche di gusto. Ti faranno risparmiare, perché non costano più di 5 euro l’una, ma senza rinunciare al sapore. Ecco le proposte del giorno e gli ingredienti da mettere nel carrello della spesa.

Chi ha detto che per un pasto saporito bisogna per forza spendere tanto? Anche risparmiando puoi servire una cena coi fiocchi. Ti bastano gli ingredienti giusti e la ricetta spiegata un passo alla volta. La nostra proposta prevede 3 piatti economici ma dal gusto assicurato. Realizzandoli scoprirai in un baleno che anche con meno di 5 euro mangi bene e a sazietà. Vediamo cosa cucinare di sostanzioso per sorprendere la famiglia.

Un primo piatto della tradizione

Per inaugurare il pasto ti proponiamo un primo con pasta e lenticchie al pomodoro. È una ricetta tipica invernale, ma fa comodo anche in questo periodo per la sua praticità. Gli ingredienti per 4 persone sono:

320 g di pasta (tipo ditaloni);

450 g di lenticchie già lessate;

400 g di pomodori;

1 l di brodo vegetale;

una carota;

una cipolla;

una costa di sedano;

olio EVO;

sale q.b.

Versa un goccio generoso d’olio in un tegame e adagia le verdure tritate. Fai soffriggere bene, finché la cipolla non imbiondisce. Aggiungi un mestolo di brodo, poi unisci i pomodori a cubetti e mescola. Cuoci finché questi ultimi non risulteranno morbidi, quindi schiacciali e aggiungi lenticchie e brodo restante. Gira tutto ancora una volta, attendi che il brodo bolla e versa la pasta per completarne la cottura. Termina la ricetta mescolando puntualmente.

Un secondo morbidissimo

Proseguiamo con la proposta successiva: delle polpette al forno con la ricotta. Sono senza carne e si preparano così (dosi per 18 pezzi):

400 g di ricotta;

40 g di pangrattato (più quello per la panatura);

50 g di parmigiano;

30 g di pecorino;

1 uovo;

1 ciuffo di prezzemolo;

olio d’oliva;

sale.

Metti in una ciotola la ricotta scolata. Aggiungi uovo, formaggi e pangrattato. Unisci anche il prezzemolo tritato e una punta di sale. Mescola con un cucchiaio e lascia il composto in frigo per circa 20 minuti. Scaduto il tempo necessario riprendilo e forma a mano delle palline. Pressale leggermente e passale interamente nel pangrattato. Per finire adagiale su una teglia rivestita, bagnale con l’olio e cuocile in forno preriscaldato per 30 minuti a 180 gradi.

Con meno di 5 euro mangi bene e prepari un dolce della casa

Per sollazzare il palato abbiamo pensato a dei golosi tartufini al tiramisù. Vediamo il necessario per circa 20 dolcetti:

250 g di mascarpone;

100 g di savoiardi;

50 g di zucchero;

½ tazzina di caffè;

cacao.

Sbriciola molto finemente i savoiardi con un robot da cucina. Mettili in una ciotola e aggiungi mascarpone, zucchero e caffè. Amalgama tutto e inizia a creare delle piccole sfere con le mani. Coprile col cacao e lasciale a indurire per 2 ore in frigo su una teglia. Puoi anche riporre i tartufini in comodi pirottini di carta, per una presentazione ancor più d’effetto!