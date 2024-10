In una settimana debole per gli indici azionari si mette in mostra Saipem che guadagna circa il 10%

Al termine dell’ottava precedente, i mercati azionari hanno lanciato segnali di debolezza con il Ftse Mib che ha perso oltre l’1%. Tuttavia, in una settimana debole per gli indici azionari si mette in mostra Saipem che guadagna circa il 10%. Cosa ha fatto scattare questo rialzo? Quali potrebbero essere le prospettive per le prossime settimane?

I dati salienti della trimestrale di Saipem

Saipem ha registrato una solida performance nel terzo trimestre del 2024, con un significativo aumento dei ricavi e dell’EBITDA. Aumento guidato da un portafoglio ordini record e una forte domanda nei settori di Offshore Engineering & Construction (E&C). I ricavi trimestrali hanno raggiunto €3,7 miliardi, segnando un incremento del 23% su base annua, mentre l’EBITDA ha visto un aumento del 48%, attestandosi a €340 milioni. Questo risultato è stato accompagnato da un volume di ordini senza precedenti, che ha toccato i €33 miliardi. Risultato in gran parte ottenuto grazie ai progetti di Offshore E&C, e da nuovi ordini per un totale di €6,4 miliardi.

Tra i punti salienti, Saipem ha anche migliorato le sue previsioni per il quarto trimestre del 2024, con una stima di ricavi superiori a €14 miliardi e un EBITDA oltre €1,3 miliardi. La società intende proseguire la sua espansione strategica attraverso il noleggio di una nuova nave per le operazioni E&C in Africa occidentale e America Latina, con la nave JSD6000 già completamente prenotata fino al 2026. Questo ottimismo si riflette nella decisione di mantenere una politica di dividendi del 30%-40% del free cash flow, dopo il rimborso dei leasing.

Nonostante i risultati positivi, Saipem ha incontrato alcune sfide nel segmento Drilling Offshore, con sospensioni delle attività in Arabia Saudita che hanno ridotto i margini e aumentato i costi operativi. Inoltre, l’inizio dell’anno è stato rallentato dai tempi di inattività per la manutenzione della nave Scarabeo 9, che ha influenzato negativamente l’EBITDA di questo segmento. Tuttavia, questi problemi operativi sono stati risolti e Saipem sta ora lavorando per consolidare la sua posizione, con la flotta pienamente utilizzata per il 2025-2026 e negoziazioni in corso per i contratti fino al 2028.

Tra gli sviluppi positivi, Saipem ha ottenuto una sentenza favorevole in Brasile, che le consente di partecipare nuovamente alle gare indette da Petrobras. Inoltre, l’azienda ha registrato un miglioramento nella conversione del flusso di cassa, passato dal 30% all’80% nei progetti legacy. Le preoccupazioni riguardanti la catena di approvvigionamento sono risultate minori, sebbene l’attenzione resti alta sulle apparecchiature elettriche e le valvole.

Con una forte domanda di mercato e un aggiornamento positivo della guidance, Saipem appare ben posizionata per una crescita sostenuta. Nonostante alcune difficoltà nel Drilling Offshore, la salute finanziaria e i piani di espansione indicano prospettive solide, con un aggiornamento sui risultati e sulla strategia previsto per febbraio 2025.

Il giudizio degli analisti

Equita ha aumentato a 2,40 € per azione (+4%) il target price su Saipem mantenendo la raccomandazione “Hold”. Questo aggiornamento segue i risultati in forte crescita riportati da Saipem e le prospettive migliorate per il 2024. Soprattutto grazie alla buona performance dell’attività E&C offshore. Gli analisti, oltre ad alzare le stime per il 2024 e il 2025, dichiarano di essere “più ottimisti riguardo al caso di investimento su Saipem, dopo il risanamento dell’attività e l’elevata raccolta ordini che ha notevolmente migliorato la visibilità operativa”.

17 analisti fissano il target price medio delle azioni a 2,91 €.

In una settimana debole per gli indici azionari si mette in mostra Saipem che guadagna circa il 10%: le indicazioni dell’analisi grafica

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo, ma adesso le quotazioni devono affrontare una forte resistenza in area 2,26 €.

