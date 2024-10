Cerchi casa a Roma ma non puoi comprarla? Ecco quanto costa affittarne una e quali sono le zone più economiche

Affittare una casa a Roma è una delle opzioni più gettonate per chi cerca una soluzione abitativa nella capitale senza impegnarsi in un acquisto, ma è anche un investimento importante. Roma è infatti una delle città italiane con gli affitti più elevati, soprattutto in zone centrali e ben servite. Conoscere i costi medi per quartiere può aiutarti a trovare l’opzione che si adatta meglio al tuo budget e alle tue esigenze.

Cerchi casa a Roma ma non puoi comprarla? Ecco quanto costa affittarne una: quartieri più costosi

I quartieri centrali di Roma, come il Centro Storico, Prati e Trastevere, sono noti per i loro prezzi elevati, dovuti sia alla posizione strategica che alla grande richiesta. Per esempio, un appartamento in zona Centro Storico può arrivare a costare fino a 30 euro al metro quadro, il che si traduce in un affitto mensile di circa 1.500-2.000 euro per un bilocale standard. Anche Prati, a pochi passi dal Vaticano e vicino a numerosi servizi, presenta affitti che oscillano tra i 20 e i 25 euro al metro quadro. In media, chi affitta in queste aree paga cifre che variano tra 1.200 e 1.800 euro al mese, a seconda delle dimensioni dell’appartamento e delle sue caratteristiche.

Zone semi-centrali e accessibili

Allontanandosi dal centro, i prezzi degli affitti diminuiscono, pur restando abbastanza alti rispetto alla media italiana. Quartieri come San Giovanni, Garbatella e Monteverde Vecchio sono noti per la loro qualità abitativa e l’atmosfera residenziale e accogliente, pur mantenendo un buon livello di accessibilità e servizi. Qui, un appartamento di medie dimensioni può costare dai 12 ai 18 euro al metro quadro. Si tratta di zone perfette per chi desidera vivere in una zona tranquilla, ma comunque ben collegata al centro. Per esempio, un bilocale in queste aree costa intorno ai 1.000-1.400 euro al mese.

Aree più economiche

Per chi ha un budget più limitato, ci sono anche zone periferiche di Roma che offrono soluzioni più economiche. Quartieri come Torre Angela, Tor Bella Monaca e Anagnina rappresentano un’opzione accessibile: qui, i costi scendono a 8-10 euro al metro quadro, con affitti che si aggirano tra i 700 e i 900 euro per un bilocale. Sebbene non abbiano la stessa atmosfera del centro, questi quartieri sono ben serviti dai mezzi pubblici, permettendo un collegamento relativamente rapido con il cuore della città.

Consigli per risparmiare

Per chi desidera affittare a Roma ma vuole risparmiare, alcuni suggerimenti possono fare la differenza. Valutare soluzioni condivise, come il co-housing, permette di abbattere i costi mensili e di vivere in zone più centrali. Anche cercare di negoziare il prezzo con i proprietari, soprattutto per contratti a lungo termine, può portare a riduzioni interessanti. Infine, evitare le stagioni di alta richiesta, come settembre e ottobre, può aumentare le probabilità di trovare un affitto a un prezzo più conveniente.

In sintesi, Roma offre una vasta gamma di opzioni per chi cerca di affittare casa, dai lussuosi appartamenti in centro agli affitti più contenuti in periferia. Scegliere il quartiere giusto è fondamentale per bilanciare budget e qualità della vita nella Città Eterna.

