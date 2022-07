La Toscana è amata dai turisti di tutto il Mondo. Gli inglesi e gli americani sognano le dolci colline del Gran Ducato. Sempre più stranieri cercano residenza fissa nella bella Regione. In questo articolo scopriremo un borgo dell’entroterra della Versilia a pochi chilometri dalle celebri località marittime di Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta.

In Toscana c’è un borgo medioevale da visitare vicino al mare della Versilia

Nella provincia di Lucca, c’è una cittadina celebre da tempi antichi per innumerevoli motivi. Ci stiamo riferendo a Seravezza. Questo splendido borgo è sospeso fra mare e monti. È alle porte delle splendide Alpi Apuane ma dista appena 15 minuti in auto da Forte dei Marmi. La posizione è decisamente mite e piacevole. Il territorio è ricco di itinerari per passeggiare nei boschi, trovando refrigerio alla calura di questi giorni. Ottima idea fare delle passeggiate accompagnati anche dai nostri amici a quattro zampe. In mezz’ora di cammino si raggiungono le suggestive cascate dell’Acquapendente, attraversando un bosco di castagni. Altro luogo dove la Natura ha creato un dipinto vero e proprio è la cascata di Malbacco. Qui troviamo un piccolo paradiso dove rinfrescarsi: piscine naturali e cascate completamente circondate dalla vegetazione rigogliosa.

Michelangelo e i Medici

Abbiamo accostato nel titolo di questa sezione, personaggi celebri che hanno legato il proprio nome a Seravezza. Michelangelo si riforniva, proprio in questo borgo, del marmo per i lavori commissionatigli dal Vaticano. Sono molte le cave di marmo attive che esportano in tutto il Mondo il pregiato materiale. Cosimo I de’ Medici scelse questo borgo quale “seconda casa” quando andava in visita alle cave di marmo. Qui fece costruire il Palazzo Mediceo, appunto, che oggi ospita il Museo delle Tradizioni Popolari della Versilia.

Mangiar bene

La cucina versiliana è ricca di sapori ed in estate, per assaggiarli si può profittare dei molti eventi che animano il borgo. Olio, uva, castagne e funghi, sono solo alcuni dei prodotti che potremo gustare in questa terra di Versilia. La cittadina è molto attiva e grazie all’associazionismo si riescono a confezionare eventi quasi ogni weekend. Vediamone qualcuno in dettaglio.

Eventi in programma

Questo weekend al Palazzo Mediceo si terrà il Blues Festival con tanta musica blues dal vivo, area street food e la mostra dei liutai.

Dal 29 al 31 luglio sarà l’arte la protagonista assoluta della rassegna Cibart che prevede dei percorsi naturalistici con installazioni artistiche.

Ad Agosto la Pro Loco organizza la tradizionale Fiera di San Lorenzo. Dopo la processione del 9 agosto si accende il falò sul greto del fiume aspettando la notte delle stelle cadenti. L’indomani si andrà tutti fra le vie del borgo fra le bancarelle.

Se cerchiamo una meta dal clima temperato e ricca di attività da svolgere, in Toscana c’è un borgo antico che ci aspetta.

