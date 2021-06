Assumere la corretta quantità di acqua è indispensabile per poter garantire la vita di ogni singola cellula del nostro organismo. Questo vale a tutte le età: sia per le persone più giovani che per quelle che si trovano in là con gli anni. Sono tanti i benefici di una buona idratazione: ritarda l’invecchiamento, protegge il cervello, rinfresca e depura, disintossica il sangue e fa, addirittura, dimagrire. Per poter raggiungere il giusto livello di idratazione è necessario consumare, mediamente, da 1,5 a 2 litri di liquidi al giorno. L’ideale sarebbe andare da un minimo di 6-8 bicchieri (da 200 ml) a un massimo di dieci. Ma questa quantità di liquidi non deve essere assunta solo ed esclusivamente sotto forma di acqua. In nostro aiuto arrivano anche spremute, tisane e, le ultime novità nelle nostre diete, le acque aromatizzate.

Ecco un’alternativa al classico bicchiere d’acqua, sana e dissetante, che in pochi conoscono e che aiuta a restare idratati e in forma

Oltre a bere tisane fredde e consumare i vegetali idratanti (come pompelmi, meloni, kiwi, ananas, ciliegie, mele, cetrioli, sedano, zenzero), possiamo usarli come ingredienti per le acque aromatizzate. Che così si arricchiranno di vitamine A, C, E e potassio ad azione energizzante e digestiva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metodo per preparare in casa le acque aromatizzate

Per preparare l’acqua aromatizzata in casa, basterà quindi versare in un vaso, in una bottiglia o in una brocca 500 cl di acqua naturale e aggiungere le erbe, la frutta e la verdura tagliata a tocchetti. Riporre per un paio di ore il tutto in frigorifero. Prima di essere consumata filtrare l’acqua senza buttare i vegetali che, nel caso della frutta, potranno essere riutilizzate in macedonie o in frullati.

Due ricette che aiutano la digestione

Con pompelmo, zenzero e ananas: aggiungere in 500 cl di acqua naturale un pompelmo tagliato a fette, qualche pezzo di ananas fresco e 5-6 fettine di zenzero fresco. Quest’acqua aiuterà l’organismo a combattere acidità e meteorismo.

Con kiwi, mela verde e sesamo: aggiungere in 500 cl di acqua naturale un kiwi a pezzetti, una mezza mela verde con la buccia a fettine e un sedano a tocchetti. Quest’acqua stimola i reni, idrata l’intestino pigro e disinfiamma colon e vie urinarie.

Ecco un’alternativa al classico bicchiere d’acqua, sana e dissetante, che in pochi conoscono e che aiuta a restare idratati e in forma.

Approfondimento

Piatti salutari, veloci e gustosi con questo metodo di cottura che in pochi utilizzano e che fa risparmiare un sacco di soldi.