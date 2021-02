Spesso buttiamo via oggetti perché pensiamo che non possano avere un uso o un valore artistico. Se le cose che buttiamo non hanno un bell’aspetto però noi possiamo renderle belle.

Oggi vedremo cosa possiamo fare per dare libero sfogo alla nostra creatività e realizzare un piccolo oggetto artistico molto utile nella vita quotidiana. Spiegheremo come una brutta scatola da buttare può diventare un oggetto di design.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Colla, disegni e pennello

L’occorrente per cimentarci in questa operazione artistica è molto semplice. Avremo bisogno di una scatola di carta, cartone o di legno, delle immagini ritagliate da una rivista, della colla da parati e un pennello e della pittura acrilica.

Per prima cosa dovremo dipingere la nostra scatola in maniera di avere un colore e una superficie uniforme. Probabilmente per avere un buon risultato dovremo passare due mani di pittura. Poi possiamo fare la colla da parati. Uniamo la polvere a dell’acqua e misceliamo. Una volta che la colla è pronta possiamo applicarla con un pennello in maniera uniforme.

Ora possiamo stendere le immagini che vogliamo trasferire sulla scatola. Effettuata la nostra composizione possiamo ricoprire con la colla o con del fissante e dovremo lasciare asciugare.

Abbiamo appena realizzato una scatola col découpage, che può essere utilizzata per contenere le nostre cose ed ha anche un bell’aspetto, che rappresenta la nostra creatività e la nostra estetica personale.

Ora possiamo utilizzare la scatola per fare ordine tra i nostri oggetti, lasciarla in bella vista oppure in un armadio.

In questo modo una brutta scatola da buttare può diventare un oggetto di design

In un pomeriggio svogliato possiamo decidere di darci alla creatività e decorare una scatola con la tecnica del découpage. Il risultato sarà utile, se ci prenderemo gusto potremo ripetere l’esperienza e diventeremo degli artisti esperti.

Qui abbiamo visto un trucco geniale per rinnovare l’aspetto della nostra casa in modo semplice e veloce.