Il tiramisù, uno dei migliori dolci della cucina italiana e uno dei più imitati in tutto il mondo. Il suo classico sapore di caffè e cioccolato, misto alla cremosità del mascarpone, ne fa uno dei dessert perfetti per ogni occasione.

La sua golosità, però, non si sposa perfettamente con la linea. Chi è a dieta non può godere di una morbidissima fetta di questo fantastico dolce e lo brama fino a quando potrà finalmente concedersela. E se invece pensassimo ad una ricetta alternativa e soprattutto light? Inoltre, andiamo incontro alla primavera e all’estate e quindi, perché non provare un tiramisù con quella che sarà presto la frutta di stagione? Ecco il nostro dolce alternativo e amico della dieta.

Gusto e linea con la ricetta del tiramisù light alle fragole

Per preparare quattro porzioni di tiramisù avremo bisogno di:

400 grammi di yogurt greco bianco o alla fragola;

400 grammi di biscotti tipo Pavesini classici o al cioccolato;

50 grammi di zucchero bianco (opzionale);

500 grammi di fragole;

un cucchiaio di miele

un bicchierino da caffè di Maraschino;

200 ml di latte di soia.

Per prima cosa, laviamo le fragole e dividiamole a pezzetti. Versiamole in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero e il maraschino, mescoliamo e lasciamo riposare qualche minuto.

Prendiamo i Pavesini, inzuppiamoli nel latte di soia e adagiamoli su una teglia formando uno strato compatto. A parte, versiamo lo yogurt in un’altra ciotola e aggiungiamo il miele. Mescoliamo per bene e formiamo uno strato su quello di Pavesini. Mettiamo le fragole e facciamo un altro strato di tutto: rispettivamente di biscotti, yogurt e fragole.

Non solo dessert

Una volta conclusa la preparazione, mettiamo il tiramisù in frigo per due ore e lasciamolo raffreddare. Una volta pronto, possiamo gustare il nostro dolce a fine pasto come dessert, ma anche a colazione. Con la carica dello yogurt greco, la freschezza delle fragole e la morbidezza dei Pavesini, la colazione sarà un momento di puro piacere.

Gusto e linea con la ricetta del tiramisù light alle fragole ottimo a pranzo, a cena e in ogni altro momento della giornata.