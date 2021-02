Molti di noi hanno la necessità di cambiare l’aspetto della propria casa, di rinnovare le decorazioni e di cambiare la disposizione dei mobili. Alcuni sentono addirittura la necessità di cambiare casa spesso per quello che viene definito “horreur du domicil”.

Cambiare mobili e decorazioni può essere ovviamente molto costoso e richiedere molto impegno e tempo.

Oggi sveleremo un piccolo trucco, grazie a questo semplice oggetto possiamo rivoluzionare l’aspetto della nostra casa.

Ancora di moda

Sino a 50 anni fa moltissime case avevano i muri tappezzati di carta da parati. Diffusissima in moltissimi paesi, la carta da parati ha una storia molto interessante. Quando nel 1.100 l’Europa ha iniziato ad importare la carta da Oriente, si è iniziato ad applicare la carta al posto degli arazzi, più costosi e delicati. Questo complemento d’arredo ha conosciuto una vera gloria tra il Settecento e gli anni ’70 del Novecento, dopodiché ha iniziato a cadere in disgrazia.

Collegato ad un ‘estetica antica e forse un po’ kitsch, è stato rapidamente sostituito e dimenticato dagli arredatori d’interni.

In realtà la carta da parati ha numerose caratteristiche vantaggiose. Rispetto ala vernice dura di più ed è più semplice da mantenere.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un vero e proprio ritorno di moda della carta da parati. Più che essere vista come un’alternativa alla pittura, è ora usata in combinazione con essa. Molti decoratori decidono di porre degli inserti di tappezzeria e di alternarla alla vernice.

In commercio si trovano numerosi modelli artistici di carta da parati, la maggior parte di produzione britannica. Le carte da parati contemporanee sono ignifughe, lavabili e praticamente indistruttibili. Per questi motivi possono essere utilizzate in ogni stanza della casa, dalla cucina al bagno agli esterni.

Troviamo delle carte da parati che sono delle vere e proprie opere d’arte. Da quelle a motivi geometrici a quelle firmate da famosi artisti, come William Morris o Fornasetti. Questo accessorio può aggiungere un tocco unico all’arredamento di casa nostra.

Se siamo stufi di vedere sempre gli stessi mobili e gli stessi colori possiamo prendere in considerazione l’idea di inserire della carta da parati e rinnoveremo completamente l’arredamento della stanza. Qua troviamo un vademecum per abbinare i colori.