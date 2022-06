Quando viaggiamo fuori dal nostro Paese siamo entusiasti di scoprire nuove usanze e tradizioni. Ogni luogo del Mondo ha le sue caratteristiche uniche che rendono il viaggiare una continua scoperta. Oggi vogliamo parlare di una delle caratteristiche che più colpiscono i turisti italiani quando vanno all’estero, spesso causando qualche piccolo shock. Il modo in cui funzionano i bagni non è lo stesso in tutto il Mondo, nemmeno in tutta Europa, pertanto, quando viaggiamo dobbiamo essere preparati ad ogni evenienza. Oggi spiegheremo perché in questi Paesi europei non si può gettare la carta nel WC dopo che abbiamo fatto i nostri bisogni.

Quando il sistema fognario non è standard

Noi italiani siamo abituati piuttosto bene per quanto riguarda il comfort delle nostre case. Quando andiamo in bagno abbiamo tutte le comodità, possiamo tranquillamente gettare la carta igienica nel water e difficilmente ci saranno problemi. La cellulosa di cui è fatta la carta igienica, infatti, si discioglie in acqua dopo pochi giorni ed è perciò completamente biodegradabile.

La situazione non è la stessa ovunque, infatti in certi Paesi, per diverse ragioni, la carta igienica non può essere gettata nel water. Le ragioni di questa differenza sono da ricercarsi nelle dimensioni delle fognature. I tubi di scarico non sono gli stessi ovunque, ma hanno dimensioni diverse. Laddove questi sono di dimensione inferiore, la carta rischierebbe di creare tappi e intasare i sanitari.

In questi Paesi europei non si può gettare la carta igienica nel water ed il motivo è sorprendente

Chi ha viaggiato nel Sud Est asiatico e in America Latina saprà che quando si è in queste località troviamo sempre un piccolo cestino in cui andrebbe conferita la carta sporca. In pochi però sanno che la situazione è molto simile anche in certi Paesi europei a due passi dall’Italia in cui andiamo in vacanza. È così, infatti, nei Balcani ed in Grecia, in Turchia e nelle repubbliche baltiche. Sia che ci troviamo in un luogo fuori dalle rotte che in una località turistica, è molto probabile che la carta igienica non si possa gettare nel water. In certi casi questa informazione è riportata, ma in altri no e viene data per scontata.

Se vogliamo evitare imbarazzanti incidenti dovremo informarci prima e seguire le indicazioni del Paese in cui soggiorniamo.

Lettura consigliata

Sembra di essere ai Caraibi ma è vicino alla Puglia quest’isola incontaminata con mare azzurro e sabbie glitterate