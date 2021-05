È quasi tempo di ferie. E visto che sarà possibile tornare a viaggiare per turismo, non vediamo l’ora di rilassarci. Prenderci qualche giorno per staccare dal lavoro. Ma anche per uscire finalmente di casa e vedere posti nuovi. Ma invece della solita vacanza in hotel, perché non provare qualcosa di nuovo? Dormire in posti particolari, proprio come si vede nei film. E si può fare anche in Italia, senza per forza andare all’estero!

3 posti insoliti e incredibili in cui dormire per una vacanza all’insegna dell’avventura e dell’originalità da non farsi sfuggire

Il primo posto di cui parleremo oggi è fatto per gli amanti dell’aria aperta. Chi sogna di dormire sotto le stelle. Senza doversi preoccupare del freddo e degli insetti. Stiamo parlando delle bolle! Chiamate bubble room, fanno parte del nuovo trend degli ultimi anni. Il glamping. Unione di due parole inglesi, “glam” e “camping”. Che significa campeggiare con stile. Niente più tende scomode, ma un vero letto sotto le stelle. Il tutto coperto da una bolla! Le pareti trasparenti della bolla ci permettono di osservare la natura e le stelle. Se ne trovano diverse in tutta Italia, da nord a sud. In Basilicata, ad esempio, ce n’è una che ha anche una vasca idromassaggio.

Per gli amanti del Signore degli Anelli

Unica in Italia, si trova in Emilia-Romagna, in provincia di Reggio Emilia. È una vera e propria casetta a misura di Hobbit. La porta circolare apre la vista a questa mini camera con tutto il necessario. Proprio come la casetta di Bilbo Baggins. Solo che non è interrata, ma poco importa. Il bagno nella struttura è una vera chicca. Sembrerà proprio di essere catapultati nel famoso film.

Per finire, un alloggio speciale per gli amanti del vino

Sulle colline venete famose per la produzione di vino si può dormire in una botte! Una casetta in legno a forma di botte. Si può fare una passeggiata tra i vigneti, sorseggiare del buon vino e rientrare nella botte per la notte. Un’esperienza magica e particolare. Ne esistono di varie dimensioni, alcune solo camera da letto. Altre proprio dei mini appartamentini. Se ne trovano diverse in tutta Italia, ma quelle in Veneto sono assolutamente da visitare.

Ecco 3 posti insoliti e incredibili in cui dormire per una vacanza all’insegna dell’avventura e dell’originalità da non farsi sfuggire. Ce n’è per tutti i gusti! Quest’estate viaggiamo e aiutiamo le realtà italiane a rimettersi in piedi!