Ecco i consigli semplicissimi e che molti ignorano per un’alimentazione perfetta per contrastare il colesterolo alto

Sempre più spesso si sente parlare dei problemi dovuti alla cattiva alimentazione. Infatti, se da ragazzini il fatto di mangiare male può non costituire un gran problema, con l’età arrivano anche le conseguenze di scelte alimentari sbagliate.

E quindi, ci si ritrova ad avere un valore sballato agli esami del sangue, il colesterolo cattivo alto. Oppure, ci sono persone che geneticamente sono predisposte a sviluppare problemi di colesterolo alto, anche seguendo una dieta sana.

Ma con consigli semplicissimi e che molti ignorano per un’alimentazione perfetta per contrastare il colesterolo alto sarà facile capire come fare.

Gli alimenti da evitare

Dolci, bevande zuccherate e carne rossa sono da evitare, così come i formaggi e gli alimenti ricchi di grassi. In generale, i grassi insaturi dell’olio e altri alimenti vegetali sono da preferire a quelli saturi, presenti nei dolci e nella carne rossa. Infatti, i grassi devono essere ridotti e non eliminati, perché sono importanti per la salute, almeno quelli insaturi.

Per quanto riguarda il latte ed i derivati, sono consentiti quelli a basso contenuto di grassi, quindi il latte parzialmente scremato ed i formaggi magri. Invece, il latte intero ed i formaggi più grassi sono da eliminare, o da mangiare raramente.

Infine, il sale va limitato il più possibile e per questo è consigliabile condire le pietanze con le erbe aromatiche e poco sale.

Gli alimenti che abbassano il colesterolo

Una dieta sana ed equilibrata che includa frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e carne bianca è l’ideale. Infatti, tutti questi alimenti permettono di mantenere basso il colesterolo “cattivo”, ed alto quello “buono”.

In particolare, il pesce è un alimento ricco di acidi grassi insaturi come l’omega-3, che abbassa il colesterolo cattivo e protegge il cuore. Inoltre, i legumi sono un’ottima fonte di proteine di origine vegetale e pertanto poveri di grassi. Per cui, è meglio reperire le proteine da pesce, carne bianca e legumi piuttosto che da carni rosse e grasse.

Per avere un’idea di quale dieta seguire, quella mediterranea è l’ideale, ma si può sempre chiedere il supporto di un dietologo per essere più sicuri.

Infine, oltre all’alimentazione sarebbe consigliato correggere anche eventuali cattive abitudini: fare attività fisica e non fumare sono un ottimo inizio.

Ecco, quindi, quali sono i consigli semplicissimi che ignorano in molti per un’alimentazione perfetta per riuscire a contrastare il colesterolo alto.