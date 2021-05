Il Covid, per forza di cose, ci ha indotto a rivalutare le bellezze italiane. Si fa fatica, infatti, a spostarsi all’estero, nonostante il recente passaporto vaccinale e la linea dei contagi in diminuzione.

La tendenza attuale è quella di rimanere in Italia per andare in cerca di posti mai esplorati. Sicché, esistono due località in Italia dove la suggestione del sole che sorge e tramonta a mare si accompagna ad acque limpide, spiagge bianche e panorami mozzafiato.

Stiamo parlando della Calabria, che, in questo periodo, vanta uno dei primati in ambito turistico. Ivi, oltre alle belle spiagge e al bel mare, si può assistere ad un fenomeno davvero singolare. Si tratta della possibilità di vedere il sole nascere e tramontare a mare. Il tutto, spostandosi da Soverato a Tropea che distano solo 1 ora e 30 minuti di auto. Quindi, passando da una costa all’altra in una sola giornata, potremo vivere interessanti emozioni.

Da Soverato a Tropea per vedere il sole sorgere e tramontare a mare

Entrambe le località presentano dei punti di forza e sono note per la bellezza del mare, ognuna con le sue caratteristiche.

Soverato, presenta delle spiagge bianche e mare cristallino come quello della Sardegna o, ancor meglio, delle isole dell’arcipelago delle Seychelles.

Si tratta di un luogo visitato da almeno 4.000 anni e che continua ad offrire svago, relax, mantenendo vive antiche tradizioni e culture.

Il lungomare, inoltre, offre un panorama spettacolare, soprattutto nelle ore del tramonto. In quei momenti, infatti, il Golfo di Squillace si tinge dei colori più svariati e offre agli occhi uno spettacolo unico. A questo si aggiungono gli scorci panoramici e il folclore. Infatti, gli spettacoli e le processioni organizzati riproducono un ambiente familiare e suggestivo.

Acque limpide, spiagge bianche e panorami mozzafiato

Anche a Tropea vi sono delle acque limpide che ne fanno una delle località turistiche più famose d’Italia.

Collocata su un promontorio a strapiombo sul mare, essa regala anche panorami mozzafiato e bellezze paesaggistiche.

Situata sulla Costa degli Dei, inoltre, Tropea offre antiche suggestioni dovute a leggende e misteri che echeggiano da un’insenatura all’altra.

A ciò si aggiunge il carattere incontaminato e selvaggio del tratto di costa, ricco di flora e fauna.

Non manca infine un’eccellente gastronomia, caratterizzata da prodotti tipici come la famosissima cipolla, la ‘nduja e piatti della tradizione.

Insomma, esistono due località in Italia dove la suggestione del sole che sorge e tramonta a mare si accompagna ad acque limpide, spiagge bianche e panorami mozzafiato: ci riferiamo a Soverato e Tropea che meritano certamente di essere visitate.

Approfondimento

Cosa rischia chi falsifica il certificato verde necessario a spostarsi tra Regioni?