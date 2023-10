In quali Paesi è meno rischioso fare un investimento e nella classifica di 177 Stati dove si posiziona l’Italia

Aswath Damodaran professore di Finanza aziendale alla Stern School of Business della New York University, ha creato un interessante mappa del rischio degli investimenti nei vari Paesi del Mondo. Andiamo a scoprire dove è più sicuro investire e dove si posiziona l’Italia in questa particolare classifica.

Spirano venti di guerra e in molti si chiedono se sia rischioso investire all’estero oppure quale sia il Paese più sicuro dove far fruttare i propri risparmi. Il celebre professore ha stilato una classifica del rischio seguendo una rigorosa metodologia. Infatti, ha valutato il rischio politico, legale, economico e di default. Per quanto riguarda il rischio geopolitico ha preso in considerazione la forma di governo. Poi, la corruzione ed eventualmente il livello del conflitto mentre per il rischio legale ha valutato la tutela dei diritti di proprietà e dei diritti contrattuali.

Infine per il rischio economico ha valutato la diversificazione dell’economia e il rischio che si verifichi un default. Il metodo Damodaran è stato talvolta criticato dal mondo accademico ma al contrario sta raccogliendo molta attenzione e credito presso banche e società finanziarie. L’analisi si è conclusa a luglio e pertanto non sono ancora contemplati i nuovi eventi bellici in Medio Oriente. Inoltre come paradigma nella valutazione del rischio sono stati scelti gli Stati Uniti.

In quali Paesi è meno rischioso fare un investimento: il Paese più sicuro

Non ci sono molte sorprese nella classifica stilata da Damodaran, infatti i Paesi esposti a minor rischio economico sarebbero la Svizzera e la Svezia, i due Stati considerati simbolo di stabilità e alta qualità vita. A seguire troviamo Singapore, sebbene si trovi in una zona calda dal punto di vista geopolitico. Si prosegue poi con un altro Paese scandinavo ovvero la Norvegia, seguita dalla Nuova Zelanda. Incontriamo, poi, 5 Paesi europei considerati a rischio zero ovvero i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Liechtenstein, la Germania e la Danimarca. Lo Stato teutonico continua ad esercitare il fascino e la fama di Paese solido. Anche se, in questi momenti non navighi in acque floride con un rischio di deindustrializzazione avanzato dato il costo dell’energia ed una crisi immobiliare che inizia a mordere. Sempre a pari merito con gli Stati citati, vengono promossi anche il Canada e l’Australia.

I Paesi più rischiosi dove investire secondo Damodaran

Secondo il professore della Stern University in vetta alla classifica degli Stati più a rischio per compiere investimenti ci sarebbe la Bielorussia, seguita dal Libano, da Venezuela, Sudan e dalla Siria. Le guerre hanno chiaramente compromesso la stabilità politica ma non solo di questi Paesi. In altri casi invece sono i regimi autoritari a compromettere la fiducia per gli investimenti.

Dove si posiziona l’Italia?

Fra i 177 Stati valutati l’Italia si posiziona al centoquattresimo posto. Damodaran considera più sicuri per gli investimenti Paesi come la Colombia, il Messico, la Libia o il Botswana dove non potremmo davvero dire che la tutela dei diritti venga sempre garantita.

Ecco dunque in quali Paesi è meno rischioso fare un investimento secondo l’analisi del celebre professore Damodaran.

