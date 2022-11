In quali città europee conviene prenotare adesso il ponte di Capodanno per pagare meno

Sono moltissimi gli italiani che si concedono una piccola vacanza a Capodanno. È il momento ideale per esplorare le più popolari mete turistiche sotto una luce nuova. Tutte le città a Natale e Capodanno si tirano a lucido e offrono il meglio di sé. Ma anche chi ama le vacanze all’insegna della natura e dello sport certamente non si annoierà a Capodanno. Sono moltissime le destinazioni che offrono sport invernali, hiking o camminate in un paesaggio invernale fatato. L’unico problema è il prezzo: il periodo di Capodanno, infatti, è tra i più gettonati dell’anno, e proprio per questo dobbiamo scegliere con intelligenza quale sarà la nostra meta. Vediamo dunque dove prenotare adesso per spendere poco durante le vacanze di Capodanno.

Per chi parte da Milano convengono Romania, Polonia, Germania e Bosnia

Tra i poli aerei più frequentati c’è quello incentrato su Milano, ed è proprio dagli aeroporti milanesi che possiamo partire se vogliamo voli convenientissimi per molte mete europee. È anche un’occasione per esplorare città meno gettonate, ma non per questo meno belle. Ad esempio, da Milano possiamo trovare voli a prezzi stracciati (dai 40€ ai 60€) per la splendida Romania e le sue bellezze architettoniche e naturali, ma anche per le città storiche della Polonia, per la Bosnia che diventa sempre più popolare anche tra gli italiani e per la sempre molto pittoresca Germania. Chi è disposto a spendere un po’ di più, ma senza spese folli, può dirigersi in Danimarca, Regno Unito o Francia.

In quali città europee conviene prenotare adesso se partiamo da Roma

I romani hanno nel loro ventaglio di opzioni low cost anche destinazioni dove fa più caldo. Sono ad esempio disponibili voli a circa 70€ per la Spagna e per la bellissima e tiepida Cipro, che conviene certamente esplorare in bassa stagione quando non è attanagliata dal caldo. Non manca anche l’occasione di un viaggio in Bulgaria, Bosnia o Regno Unito.

Chi parte da Venezia, Napoli o Catania ha l’imbarazzo della scelta

Abbiamo visto in quali città europee conviene prenotare partendo da Milano o Roma. Chi ha come punto di riferimento Venezia può spendere poco recandosi in Romania, Polonia, Belgio e Svezia.

Per i viaggiatori partenopei le mete più convenienti sono la Svizzera, l’Irlanda, il Regno Unito o, se si preferisce una vacanza entro i confini, Torino, Milano, Genova e Verona.

Chi parte invece dalla Sicilia troverà voli a prezzi bassi dall’aeroporto di Catania per la Francia, il Belgio, la Germania o la Repubblica Ceca. C’è solo l’imbarazzo della scelta.