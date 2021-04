Il Lettore che già ci conosce sa già come la pensiamo. Infatti, Noi di ProiezionidiBorsa siamo intimamente convinti dell’importanza di trovare soluzioni semplici e alla portata di tutti ai nostri problemi quotidiani. In un passato articolo parlavamo, ad esempio, di come il dentifricio sia utilissimo a pulire in profondità la ceramica presente nel water.

Oggi, invece, ci vogliamo concentrare sull’uso delle salse da cucina. Anche se sono ottime da gustare e perfette per accompagnare alcuni alimenti, ketchup e salsa rosa sono anche perfette per pulire. Infatti, basta del ketchup o della salsa rosa per avere il bagno più splendente che mai.

Sul ketchup forse lo sapevamo, ma la salsa rosa?

La salsa rosa la conosciamo spesso anche come salsa cocktail. Per chi non lo sapesse, si tratta di una salsa che arriva dal Regno Unito, e si dice che il grande chef Cradock l’abbia inventata personalmente.

La leggenda racconta che lo chef, stufo di sentirsi dire di preparare la maionese, volesse stupire tutti. Alla classica preparazione della maionese ha aggiunto, infatti, del ketchup o della banale salsa di pomodoro. Il risultato fu strabiliante. Tutti andarono in visibilio e cominciarono a usarla per condire alcune preparazioni di pesce. E specialmente i gamberi e i gamberetti.

Salsa rosa e ketchup per pulire

Forse, conoscendo l’unico e inimitabile sapore della salsa rosa, fare quello che stiamo per proporre al Lettore può sembrare azzardato. Un peccato, quasi, di quelli mortali, ma la scelta ricade sempre sulla coscienza di ognuno. Infatti, se prendiamo la salsa rosa e la mescoliamo con del ketchup, creiamo uno sgrassatore efficacissimo.

Non solo, questa particolare combinazione non si limita a sgrassare, ma riesce a dare lucentezza a tutti gli apparecchi di metallo che abbiamo in bagno. Rubinetti in metallo, manico della doccia e portina apri doccia sono spesso opachi a causa delle impurità dell’acqua.

Passando uno strofinaccio con questa combinazione, risolveremo per sempre questo problema. Ecco perché basta del ketchup o salsa rosa per avere il bagno più splendente che mai.