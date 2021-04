Il water lo associamo spesso alla ceramica e all’acqua. E facciamo bene dato che molto spesso, per non dire proprio sempre, sono proprio le sue due componenti maggioritarie. Certo, ci sono anche dei condotti e delle guarnizioni di plastica, ma gran parte della sua composizione è proprio di ceramica. E, questo tipo di ceramica, la vogliamo sempre pulita.

Questo accade per essenzialmente due ragioni: vogliamo avere un bagno pulito per evitare ogni tipo di infezione batterica o altri tipi di malattie. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre una soluzione alternativa all’acquisto di prodotti dedicati proprio a questo fine. Come in questo caso, in cui raccontavamo i benefici dei fogli di giornale per la pulizia domestica, il Lettore vedrà con i suoi occhi. Ecco perché sembra incredibile ma ecco cosa fa un tubetto di dentifricio nell’acqua del water.

La procedura

La procedura è di una semplicità disarmante. Dobbiamo prendere un dentifricio, anche molto economico, e delle forbici. All’estremità opposta dallo stretto da cui esce, dobbiamo andare a incidere due piccoli buchi. Diciamo due ferite, di modo che il dentifricio possa disperdersi e uscire ma non troppo facilmente. Una volta che abbiamo compiuto questa operazione, dobbiamo andare ad aprire il contenitore d’acqua del water e inserirlo al suo interno.

I benefici

Ebbene mettere un tubetto di dentifricio nel contenitore d’acqua del nostro water porta un grandissimo beneficio. Infatti, il rilascio lento di dentifricio nell’acqua di scarico aiuta e tenere pulito il sanitario.

In questo modo, senza andare a comprare un prodotto chimico in più, avremo dei bagni sempre pulitissimi e lucidi. L’importante è proprio ricordarsi di cambiarlo, almeno ogni sei mesi. In caso contrario, l’effetto benefico del dentifricio svanirebbe. E, potrebbe essere grave dato che non presteremmo troppa attenzione al water.

Pensando di avere ancora il dentifricio a lavarlo, non lo disinfetteremmo più con grande solerzia. Questo porterebbe a possibili infezioni e, quindi, molto meglio evitare e ogni sei mesi ricordarsi di cambiare il tubetto. Infatti, sembra incredibile ma ecco cosa fa un tubetto di dentifricio nell’acqua del water.