Cosa sarebbe la nostra vita senza un buon caffè? Presto potremmo chiedercelo con un tono un po’ più amaro. La colpa a quanto pare è dei cambiamenti climatici: ce lo conferma un recente studio dell’Istituto di Potsdam sull’impatto climatico.

L’incredibile modo in cui i cambiamenti climatici rischiano di influire sulla qualità del nostro caffè non è semplice da analizzare. Immaginiamo che ci siano varietà di caffè molto diverse tra loro, soprattutto per qualità. Lo studio in particolare ha preso in analisi cinque tipologie di caffè prodotte in Etiopia, studiando gli effetti dei mutamenti climatici sulla produttività di ogni variante.

L’incredibile modo in cui i cambiamenti climatici rischiano di influire sulla qualità del nostro caffè

Lo studio ha evidenziato come ognuna di queste tipologie di coltivazione abbia bisogno di condizioni che sono messe a rischio dai cambiamenti climatici. Si parla in particolare del riscaldamento globale e delle sue conseguenze in molte aree del pianeta. Questo ridurrebbe fino a quasi dimezzare la produttività di ogni piantagione, entro la fine di questo secolo.

E con la quantità scenderebbe anche la qualità, perché naturalmente la pianta in sofferenza produrrebbe un raccolto più scadente. Senza contare come i coltivatori preferirebbero scegliere varietà di qualità inferiore, generalmente più tolleranti verso climi sfavorevoli.

Inutile dire come questo sia un segnale allarmante. Non soltanto per il rischio di trovare caffè più sciatti e meno saporiti nelle nostre tazzine, ma anche perché queste piante sono protagoniste nei loro luoghi di origine. E non si tratta soltanto dell’Etiopia, ma anche della Colombia e di molti altri grandi esportatori di caffè.

Per loro il danno è doppio e gravissimo. E’ a rischio la biodiversità di zone spesso già piene di problemi climatici. Ma è a rischio anche un sistema economico che si basa su questa coltivazione e che alimenta interi sottosistemi collegati: la distribuzione, il turismo, la sostenibilità. E con esse la vita di molte comunità locali che ora temono per il loro futuro.