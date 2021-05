I gerani sono un classico tra i fiori da balcone estivi. Abbelliscono con le loro rigogliose fioriture colorate terrazzi e balconi rendendo unici i paesaggi.

Inoltre, sono piante semplici da coltivare per cui, anche i meno esperti di fiori e piante, riescono ad avere enormi gratificazioni dai gerani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Non dimentichiamo che i gerani sono anche molto utili nel tenere lontane le zanzare.

Insomma, bellezza ed utilità due caratteristiche importanti, insieme in un’unica pianta.

Con i Consulenti di Giardinaggio di ProiezionidiBorsa spesso ci occupiamo dei gerani. Anche perché sono molti i Lettori che scrivono in Redazione per chiedere consigli sulla loro cura.

Ad esempio, in questo articolo, cliccando qui, sono riportate le regole basilari per avere dei gerani sani, rigogliosi e colorati. In particolare, qual è quell’ingrediente che tutti abbiamo in casa e che non costa nulla per avere gerani sani, rigogliosi e colorati fino a fine settembre.

Quest’oggi, invece, vogliamo porre l’attenzione su un problema comune a tutte le persone che vanno in vacanza e non sanno come curare le piante in loro assenza.

Con quest’infallibile rimedio a costo zero i nostri gerani non moriranno quando in estate saremo per una settimana fuori casa

Un tempo quando si andava in vacanza il problema di come innaffiare le piante si risolveva chiedendo la cortesia al vicino di casa.

Oggi, le cose sono cambiate. Non sempre i vicini, pur vivendo porta a porta, si conoscono. Per cui ognuno deve organizzarsi a modo suo.

Spiegheremo un rimedio infallibile, e che non costa nulla, per non far morire i nostri gerani sul balcone quando siamo fuori casa per una settimana d’estate.

La soluzione che proponiamo è semplice ed efficace e soprattutto, non costa nulla.

La prima cosa da fare è valutare attentamente le piante che sul balcone hanno più bisogno di acqua e quelle, invece, che non ne vogliono molta.

Per quanto riguarda i gerani, sappiamo che d’estate devono essere innaffiati una volta al giorno. Preferibilmente al mattino presto o alla sera, dopo il tramonto.

Tuttavia, il fabbisogno di acqua di ogni pianta è una storia a sé. Per cui, prima di combinare guai, è meglio informarsi bene.

Procuriamoci delle bottiglie di plastica per creare un irrigatore automatico fai-da-te.

Riempiamole di acqua, aggiungiamo il fertilizzante ideale per i gerani da diluire nell’acqua stessa. E chiudiamo le bottiglie con il tappo.

Foriamo in due punti il tappo e con altri due fori anche la base della bottiglia.

Infiliamo un pezzettino di stoffa in uno dei buchi fatti sul tappo. Quindi capovolgiamo la bottiglia a testa in giù nel terreno.

L’acqua defluirà lentamente e se il terreno è quello giusto, e il vaso anche, non ci sono pericoli di ristagni di acqua. I gerani ci accoglieranno rigogliosi e fioriti come prima della partenza.

Ecco, dunque, perchè con quest’infallibile rimedio a costo zero i nostri gerani non moriranno quando in estate saremo per una settimana fuori casa.