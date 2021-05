Il frigorifero è forse l’elettrodomestico più importante e come tale necessita di molta cura e attenzione. Infatti, se trascurato, ripaga la nostra negligenza con cattivi odori e con muffa, facendo marcire i nostri alimenti. I trucchi per una giusta conservazione degli alimenti ci vengono dati direttamente dal Ministero della Salute. Non a caso esso ci raccomanda di tenere il frigorifero lontano da fonti di calore e di mantenere una temperatura che varia dipende gli scompartimenti. Ci suggerisce altresì di tenerlo staccato dalla parete e di pulirlo regolarmente.

A tal proposito, il team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto per consigliare delle ottime soluzioni affinché il frigorifero sia sempre profumato. E questo articolo fa al caso nostro. Diciamo addio per sempre ai cattivi odori del frigorifero grazie a questo efficientissimo e infallibile rimedio della nonna per avere cibi freschi e igienizzati.

L’infallibile rimedio della nonna

I rimedi della nonna, si sa, non falliscono mai e aiutano davvero tanto, senza ricorrere per forza a soluzioni chimiche, facendoci risparmiare anche denaro. Il trucchetto efficiente che consigliamo di utilizzare è quello di riempire mezzo bicchiere di plastica di bicarbonato e posizionarlo su una mensola del frigo. Il bicarbonato in questo modo assorbirà tutti i cattivi odori restituendoci freschezza e igiene.

Per la pulizia quotidiana o settimanale del frigorifero consigliamo di usare il bicarbonato insieme all’acqua calda creando una miscela. Strofiniamo con la spugnetta o con un panno tutti gli scompartimenti e le mensole per igienizzare e profumare. Dopo aver riposto gli alimenti a fine pulizia non dimentichiamoci di posizionare il bicchiere di bicarbonato in frigo. Ecco che il problema della puzza svanirà. Ecco perché diciamo addio per sempre ai cattivi odori del frigorifero grazie a questo efficientissimo e infallibile rimedio della nonna per avere cibi freschi e igienizzati.

