È fondamentale mantenere il cuore in salute adottando delle sane abitudini alimentari poiché la prevenzione inizia a tavola.

Infatti, per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, e per la sua prevenzione, vanno assunti alimenti a basso contenuto di sale e di grassi.

Per quanto riguarda i calcoli renali, sono comuni e molto più frequenti negli individui di età compresa tra i 30 ed i 60 anni di età.

Alcuni sono piccoli come granelli di sabbia, altri possono crescere di volume raggiungendo persino le dimensioni di una palla da golf.

Il cetriolo ha diverse proprietà benefiche ed è spesso assunto da persone che devono seguire una dieta.

Per esempio, si possono abbinare arricchendo le insalatone classiche del periodo estivo.

Bisogna sapere che ne troviamo di diverse varietà ma tutte hanno in comune il combattere il colesterolo grazie alle loro sensazionali proprietà.

Come evidenziato da alcuni studi, il cetriolo contiene fibre e steroli vegetali che hanno la capacità di diminuire il colesterolo cattivo presente nel sangue.

Il suo consumo regolare favorisce il benessere cardiovascolare ed è un alleato nel mantenere la salute sia dei nostri reni sia delle nostre vie urinarie.

Questi ortaggi sono ricchi di proprietà benefiche e contengono molta acqua; per questo motivo sono depurativi, drenanti e rinfrescanti.

Grazie a queste loro sensazionali proprietà sono in grado di contrastare lo sviluppo di calcoli alla vescica e quelli renali (fonte).

Inoltre, il cetriolo fornisce vitamine, antiossidanti e minerali che favoriscono la decomposizione dei trattenuti nei reni.

Favorendo una maggiore produzione di urina è più facile che si riesca ad eliminare i microbi che si trovano nel tratto urinario.

In pochi sanno che questo ortaggio abbassa la pressione alta e previene i calcoli, basta inserirlo nella nostra dieta per avere degli ottimi risultati.

Un toccasana versatile

Come spiegato, questo ortaggio risulta essere versatile sia negli utilizzi che negli ambiti.

Averlo in casa e consumarlo regolarmente non può che essere un’ottima idea, soprattutto in questo periodo caldo.