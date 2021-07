In questo periodo di grande caldo perdiamo molti liquidi e quindi sentiamo il bisogno di bere di più per mantenerci idratati.

Se ci troviamo in uno stato di bassa idratazione, il corpo non riesce a lavorare bene, per cui è di fondamentale importanza non trascurarla.

Bisogna mantenere una sana, corretta alimentazione e assumere intanto la giusta quantità di liquidi, perché le due viaggiano di pari passo.

In pochi la comprano ma questa è l’acqua perfetta per prevenire i calcoli renali

Non tutti conoscono le proprietà straordinarie che contiene l’acqua di cocco: oltre ad essere una bevanda idratante e rinfrescante, è un toccasana per l’organismo.

L’acqua di cocco è il succo che si trova all’interno della noce quando ancora verde, nel momento in cui non è ancora totalmente matura.

Infatti, questa si forma nel frutto in modo del tutto naturale, contiene pochi grassi e il 94% di acqua.

È una bevanda facilmente reperibile, soprattutto nei grandi supermercati ma anche nelle erboristerie e nei punti vendita bio.

È particolarmente indicata perché favorisce la diuresi, purificando la vescica e prevenendo in questo modo anche eventuali infezioni dell’apparato urinario.

Grazie agli elevati livelli di potassio in essa contenuti, contribuisce infatti a prevenire ed eventualmente dissolvere i calcoli renali.

È quindi particolarmente indicata per persone inclini a soffrire di questa patologia, badando però a non finire per abusarne.

Ci teniamo a sottolineare come sia sempre consigliato, per risolvere nel modo corretto i propri problemi di salute, consultare il proprio medico o uno specialista.

Curiosità

In pochi sanno che un bicchiere di questa bevanda ci dà circa 300 gr di potassio, una quantità davvero notevole e necessaria per affrontare le giornate calde.

Questo minerale è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sistema nervoso e per aiutarci a migliorare la funzione cognitiva.