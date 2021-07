Pochi conoscono questa spiaggia ligure con mare turchese trasparente e fondali tranquilli. Basta andare tra Sestri Levante, tra Punta Manara e Punta Baffe. La nostra redazione Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa ha scoperto Riva Trigoso, un angolo di Liguria incantevole e adatto a tutte le tasche. Dove convivono stabilimenti balneari, spiaggia libera e scogli.

Siesta perfetta tra fondali sicuri e sabbia fina

Riva Trigoso, è il nome della baia dove sorge uno dei più antichi cantieri navali italiani. Si trova a sud di Portofino, a pochi chilometri da Moneglia e Deiva Marina. In un tratto dove il mare è profondo e le spiagge corrono sotto la strada costiera. Per chi ama l’avventura, c’è la spiaggia di pietrisco verso Deiva, dopo la prima galleria. Questo luogo è prediletto dai giovani perché si fanno i tuffi e si pratica la pesca subacquea. Dopo il tramonto questa costa si prepara agli aperitivi con dj set.

È incredibile quanto sia turchese il mare in questo angolo di Liguria

Le barche a vela e a motore sostano tra calette e promontori, ammorbiditi dai profili di pinete odorose. Sono proprio perfette per chi ama passeggiare in posti poco affollati. Il panorama del mare liscio come una tavola non è l’unico da osservare stando in acqua. Rivolgiamo lo sguardo anche al territorio, baciato da parchi naturali. Comprende l’antica macchia mediterranea con vigneti e oliveti. I sentieri immersi nel folto sottobosco sono tutti da scoprire. Si avvistano l’aquila reale in volo tra i corbezzoli e il verde brillante dei pini.

Una pizza tutta d’oro

È incredibile quanto sia turchese il mare in questo angolo di Liguria. Con lo sfondo dello scoglio di Asseu, assaggiamo i piatti liguri nei ristoranti di questa baia, dove tutto è fresco e genuino. Il re della cucina locale resta il pesto alla genovese. La salsa a base di pinoli, basilico, olio e grana si usa per condire tutto. Non solo la pasta fatta a mano, come le trofie. Ma anche i pansotti, ravioli ripieni di erbe selvatiche. Piace persino sul carpaccio e sul roast beef. Per lo spuntino a tutte le ore ci sono la focaccia all’olio e la farinata. L’ impasto di farina di ceci esce a tutte le ore dal forno a legna, sembra una pizza tutta d’oro.