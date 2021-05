Negli ultimi anni, si sono diffusi sempre di più nuovi termini che si sono inseriti pian piano nel nostro linguaggio quotidiano. Basti pensare al termine smartworking, che ha preso sempre più campo e come ben sappiamo indica colui che lavora in casa. Si pensi ad altri termini che abbiamo importato da altri paesi e che per noi ormai sono più che familiari come ad esempio toilette.

Sicuramente l’inserimento di nuovi termini è un fattore vantaggioso, poiché arricchisce il nostro vocabolario e lo rende in un certo senso più moderno. In questo giocano un ruolo fondamentale i giovani, che confrontandosi tra loro non fanno altro che trasferirsi nuovi modi di dire o di fare. La disposizione e l’accesso al web, ai social network ha reso questo aspetto sicuramente più facile e veloce.

Ecco i termini che si devono assolutamente conoscere per saper parlare in società e nei social e fare sempre bella figura con gli amici

Avete mai sentito il termine “trollare”? Il troll originariamente è una piccolo orco simile ad un umano che viene descritto come una figura simpatica ma anche fastidiosa. Il troll lo incontriamo anche nel famoso film di Harry Potter, che in questo caso viene descritto come feroce e un po’ stupido.

Negli ultimi anni sono molte le persone che utilizzano il termine “trollare” per indicare un determinato tipo di atteggiamento. Questo avviene soprattutto nelle comunità virtuali e indica colui che provoca, mette zizzania sul web e si comporta in maniera fastidiosa.

Bannare

Strettamente collegato al termine “trollare” negli ultimi anni si è pian piano inserito il termine “bannare”. Questo significa letteralmente escludere una persona dalla comunità virtuale, perché ritenuta fastidiosa o peggio ancora inopportuna. Sicuramente il termine bannare è più utilizzato e conosciuto del termine trollare che invece è diffusissimo tra i giovanissimi.

Sappiamo bene che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria, questo concetto vale per la vita reale ma anche per quella virtuale. Oramai si può quasi affermare che non vi sia più un netto confine tra le comunità fisiche e quelle nate su internet. Comunichiamo, facciamo nuove conoscenze e ci diamo appuntamenti allo stesso modo l’unica cosa che cambia e che manca è il contatto fisico. Ecco, allora, questi sono i termini che si devono assolutamente conoscere per saper parlare in società e nei social e fare sempre bella figura con gli amici.