In pochi sanno che per produrre chili di ottimo prezzemolo con una sola pianta basta evitare questi comuni errori

Il prezzemolo è sicuramente fra le piantine più comuni. Lo cresciamo sia in vaso che in giardino. È più resistente del basilico, altra erba alla base di molte ricette italiane. Quindi, generalmente non incontriamo veri e propri problemi quando lo coltiviamo. In pochi però sanno che per produrre chili di ottimo prezzemolo con una sola pianta basta evitare questi comuni errori. Vediamo subito di quali si tratta.

La robustezza del prezzemolo

Il prezzemolo produce una radice a fittone molto resistente che penetra a fondo nel terreno. Questo fa sì che la pianta sia in grado di resistere a tante minacce. È una pianta biennale nelle zone più temperate e annuale nel Nord Italia. Generalmente però ci dà la possibilità di coglierlo dalla primavera all’inizio dell’inverno. Non ha bisogno di particolare cura per quanto riguarda il terreno e i fertilizzanti. Bisogna però fare attenzione a un paio di dettagli per evitare che si secchi o si ingiallisca.

A cosa dobbiamo fare attenzione

Prima di tutto, importante ricordarsi che il prezzemolo non apprezzo lunghe ore di sole. In particolare, se ci troviamo in zone molto calde. Infatti, il solo del mezzogiorno potrebbe bruciare prima le foglie e poi la pianta. E quindi meglio posizionarla in un punto senza luce diretta. Ricordiamoci infatti che ogni pianta ha bisogno di una particolare esposizione.

Nonostante il prezzemolo riesca a crescere anche senza grandi quantità d’acqua, ciò non vuol dire che questa non gli piaccia. Anzi, se lo innaffiamo con una certa costanza la sua produzione crescerà considerevolmente. C’è però un errore che tutti commettono e che non ci fa sfruttare il massimo potenziale della nostra piantina di prezzemolo.

Quando si tratta di basilico, prezzemolo, timo, menta e altre aromatiche abbiamo quasi paura di tagliarle. Quindi, nonostante abbiamo delle rigogliose piantine in giardino evitiamo di utilizzarle. Non sappiamo però, che portare la piantina con costanza e con criterio la farà crescere di più e più velocemente. In particolare, dobbiamo tagliare i fiori, perché se non abbiamo bisogno dei semi, questi sottraggono solo sostanze nutritive il resto della pianta. Quando questo succede la pianta riattiva subito il processo per creare dei nuovi rami e così la produzione aumenta. Ovviamente, non esageriamo con la potatura e lasciamo sempre abbastanza foglie per produrne di nuove.