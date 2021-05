Sarà capitato a molti di noi di essere ospiti a cena o a pranzo da amici e di aver assaggiato un piatto che ci ha lasciato senza parole per l’estrema bontà. D’altronde ogni cuoco, che sia esso amatoriale o no, possiede dei trucchi che gli permettono di cucinare in un determinato modo. Ed è proprio per questo che in casi del genere dobbiamo approfittare dell’occasione, mettere da parte l’orgoglio, e chiedere quale sia il segreto di quel piatto. Il più delle volte infatti rimarremmo a dir poco stupiti dallo scoprire che, in realtà, si tratta di dettagli piccoli e semplici, ma in grado di fare la differenza.

I consigli preziosi

In qualsiasi arte, cucina compresa ovviamente, essere curiosi e fare domande sono le chiavi per il successo. Infatti non bisogna mai sentirsi arrivati o superiori, perché esisterà sempre qualcuno in grado di aiutarci tramite un consiglio. Ed in questo, senza dubbio, i migliori da ascoltare sono quelli delle nostre nonne. Da sempre quando si tratta di cucina infatti moltissimi italiani non ascoltano nessuno se non i parenti più anziani. Bene, proprio per questo, oggi sveliamo un segreto della nonna ottimo, semplice e facilissimo da ricordare. Infatti ecco il trucco usato dalle nonne per esaltare il sapore delle zucchine e renderle straordinariamente gustose.

Un tocco in più

Una cosa che risulta essere molto utile da sapere quando si cucina è rappresentata dalla capacità di fare i giusti abbinamenti. Questa abilità infatti non solo ci permette di creare ricette gustose, ma anche di poter giocare con i sapori, esaltandone alcune specifiche qualità, a seconda di ciò che vogliamo creare. Bene, con questo scopo, oggi parleremo di come accentuare il gusto di uno degli ortaggi più mangiati in questi mesi. Infatti ecco il trucco usato dalle nonne per esaltare il sapore delle zucchine e renderle straordinariamente gustose.

Stiamo parlando delle nocciole. Non tutti lo sanno ma questo tipo di frutta secca risulta essere l’ingrediente ideale quando si tratta di creare un abbinamento con le zucchine. Questo perché innanzitutto il retrogusto delle nocciole si sposa benissimo con il sapore di questo ortaggio. In secondo luogo perché donano alle zucchine, indipendentemente da come abbiamo deciso di cucinare, una componente croccante irresistibile. Non ci resta che provare e rimanere felicemente sorpresi dal risultato.