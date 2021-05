Nei terreni secchi e aridi non si possono coltivare soltanto le piante grasse, ma ci sono molte varietà di piante da fiore che resistono bene alla siccità tanto da poterle innaffiare ogni due o tre settimane.

I terreni secchi e aridi non si trovano soltanto nel sud Italia ma anche nelle pianure ed in montagna.

Infatti la siccità spesso è presente nelle campagne del centro nord e in montagna il vento gelido può disidratare e seccare le foglie.

Molte piante si adattano bene a terreni aridi grazie alla loro struttura. Alcune riescono a sviluppare le radici in profondità dove il terreno è umido, altre sono dotate di foglie molto piccole così da diminuire la superficie traspirante. Altre sono dotate di tessuti spugnosi per garantirsi una riserva d’acqua, oppure di foglie di colore grigio o argento ricoperte da una fitta peluria, in grado di trattenere l’umidità.

In questo articolo conosceremo, alcune tra le stupende piante da fiore che non temono la siccità e ci fanno risparmiare tempo e soldi sul consumo dell’acqua.

Risparmieremo sull’impianto idrico, sulle bollette dell’acqua, e se decidiamo di essere fuori casa una decina di giorni, non dovremo preoccuparci degli innaffiamenti.

Ecco le stupende piante da fiore che non temono la siccità e ci fanno risparmiare tempo e soldi sul consumo dell’acqua.

La calendula

La calendula è un bellissimo fiore semplice da coltivare.

Il fusto della pianta raggiunge i 50 centimetri di altezza, e i fiori sono di un bel giallo vivace o arancio. Fiorisce dalla primavera fino all’autunno.

Il gladiolo

I fiori di questa pianta sono a forma di trombetta e a stelo lungo. Molto elegante e resistente è apprezzato in tutto il Mondo.

L’iris

Sono piante perenni molto resistenti e facili da tenere, i fiori sono grandi e colorati e spesso hanno un profumo gradevole.

Tagete

Il tagete è conosciuto anche come garofano indiano. È un bel fiore dai colori sgargianti, dal fusto alto oppure nane.

Può essere coltivato sia in giardino che in vaso.

Nigella

La nigella è un fiore dal colore del cielo, molto bello. Cresce sulla sommità dello stelo ed è soprannominata anche fanciullaccia, damigella, per la presenza nei fiori di numerosi stami.