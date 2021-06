In questi giorni si preparano i documenti da portare al CAF per elaborare la dichiarazione dei redditi annuale (730 o Redditi PF). Il più delle volte molte spese sfuggono perché non si conosce la normativa. Infatti, in pochi sanno che l’acquisto del cane e le spese per il suo mantenimento si possono detrarre nel 730/2021 senza documentare la spesa. Bisogna precisare che non tutti possono chiedere il rimborso delle spese, ci sono delle situazioni specifiche da rispettare.

In pochi sanno che l’acquisto del cane e le spese per il suo mantenimento si possono detrarre nel 730/2021 senza documentare la spesa

A chiarire chi può detrarre le spese di acquisto cane e quelle per il suo mantenimento è l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E del 2020. L’Agenzia ha specificato che possono fruire della detrazione i soggetti non vedenti. Nello specifico coloro che sono ciechi totali, parziali o ipovedenti gravi.

In questi casi le detrazioni spettanti sono di due tipi: la prima per l’acquisto del cane e la seconda è forfettaria e riguarda il mantenimento.

In che percentuale spettano le detrazioni?

La detrazione IRPEF è del 19% sulla spesa sostenuta del cane guida e spetta una solo volta in un periodo di quattro anni. È possibile prima dei quattro anni nel caso si perde l’animale.

La detrazione spetta al disabile o al familiare che ha a carico il non vedente.

Inoltre, è possibile fruire della detrazione in un’unica soluzione oppure spalmata in importi uguali in quattro anni.

La detrazione forfettaria è di 1.000 euro e riguarda le spese per il mantenimento del cane guida e non è necessario documentare le spese. Nel caso della detrazione forfettaria spetta solo al disabile e varia in base al reddito complessivo.

Infatti, spetta per intero se il totale dei redditi non supera i 120.000 euro. In caso di superamento del limite di 120.000 euro la detrazione decresce fino ad azzerarsi se il totale dei redditi è pari a 240.000 euro.