Non si può fare a meno della frutta per vivere in salute. È un’alleata del benessere psicofisico e contiene gli zuccheri più sani e nutrienti. Invece di mangiare un dolcetto o una brioche, è preferibile consumare una bella pera succosa e invitante. Per avere un fisico perfetto e tonico, infatti, bisogna mangiare in un certo modo.

Un discorso a parte merita la banana. Un frutto davvero fantastico. Oltre ad essere goloso, dolce e buono, contiene potassio. Esso è indispensabile per il buon funzionamento dei muscoli. Si parlerà proprio di questo argomento.

Sembra incredibile ma abbiamo sempre sbagliato perché in realtà le banane si sbucciano in questo modo bizzarro e inaspettato.

Sbucciare la frutta è un’attività non facile e a volte seccante

Ognuno ha i propri gusti. Alcuni amano particolarmente un determinato frutto. Ma c’è un problema: la parte esterna va rimossa. Un’attività non facile e a volte seccante è il processo di sbucciatura. I bambini, ad esempio, imparano solo col tempo e con l’esperienza questa competenza basilare. Sono i genitori che se ne occupano.

Esistono diversi strumenti che aiutano. Il coltello in primis, ma anche appositi dispositivi per frutti particolari. Ognuno di essi ha un modo peculiare di rimozione della buccia.

La banana va sbucciata così

La maggior parte delle persone sbuccia la banana nel modo, per così dire, classico. Con un coltello incide la parte superiore attaccata al casco e quindi, a poco a poco, toglie via la parte di scarto che rimane. Alcuni, però, pensano in maniera divergente.

Il picciolo che di solito viene tolto per primo può essere usato come stecchino per tenere in mano il frutto, quasi come fosse un gelato. È facile, basta capovolgere la banana e sbucciarla dalla parte opposta. In questo modo non toccheremo la parte commestibile con le mani. Questa è una maniera alternativa ed efficace per svolgere un’operazione quotidiana.

D’ora in poi si userà sicuramente il metodo “giusto”.

Per i più avventurosi dal punto di vista culinario dobbiamo sapere che la buccia della banana è commestibile ed è un grande apporto di fibre, antiossidanti e minerali essenziali. Inoltre, può essere usata come rimedio per problemi intestinali date le sue proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.