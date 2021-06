Si verifica maggiormente in estate e può farci passare un brutto momento che può procrastinarsi anche per qualche ora. La congestione dovuta ad un blocco della digestione si verifica soprattutto quando ingeriamo una bibita molto fredda mentre siamo accaldati oppure quando ci tuffiamo in acqua fredda dopo aver mangiato. Ancora se al pranzo o alla cena facciamo seguire un immediato e intenso sforzo fisico. L’Istituto Superiore di Sanità ci viene in aiuto e ben spiega di cosa si tratta e come si manifesta.

I sintomi

Per riconoscere subito un blocco della congestione, dobbiamo allertarci se avvertiamo i seguenti sintomi o alcuni fra questi.

Possiamo provare brividi e pelle d’oca accompagnati da un forte dolore allo stomaco. Ancora capogiri, stato confusionale, progressivo abbassamento della pressione arteriosa, mal di testa. Ma anche nausea o vomito.

Normalmente questi segnali di allarme compaiono gradualmente. In casi rari si può avere uno shock termico e la congestione può essere fatale come, ad esempio, quando facciamo un tuffo in acqua fredda dopo un lauto pranzo. In questo caso può verificarsi morte per annegamento. Normalmente però la congestione si risolve con accorgimenti utili che possiamo praticare in casa e in famiglia.

Cosa possiamo fare a casa per far passare una brutta congestione e in quali casi dobbiamo correre al pronto soccorso

Nello specifico la prima cosa da fare è distendersi sollevando di poco le gambe, magari posizionando uno o due cuscini sotto le gambe.

Ancora è fondamentale tenere calda la pancia e massaggiare leggermente per riattivare la giusta temperatura del corpo.

Può anche essere utile inumidire con acqua tiepida la fronte di tanto in tanto con un panno umido.

In quali casi recarsi al pronto soccorso

Se dopo l’adozione di tutte le misure esposte sinora non registriamo un miglioramento, allora dobbiamo contattare il 118. Soprattutto se nonostante i nostri rimedi la persona colpita, oltre a non riportare miglioramenti, continua a peggiorare e perde la coscienza.

Un consiglio

Solo quando le condizioni migliorano e la temperatura corporea si ristabilisce è opportuno bere una bevanda calda, come una camomilla. Ecco, quindi, cosa possiamo fare a casa per far passare una brutta congestione e in quali casi dobbiamo correre al pronto soccorso.

Si tratta di una manifestazione di disagio del corpo che di solito si risolve con gli accorgimenti indicati, però è fondamentale monitorare, agire e attivarsi già ai primi sintomi di malessere. Per altri consigli utili su benessere e salute possiamo approfondire qui.