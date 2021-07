Sempre in tema ferie, gite e vacanze, oggi il team di ProiezionidiBorsa va alla scoperta di un luogo magico. Ci troviamo in Liguria e più precisamente a Bardineto, in provincia di Savona.

Di primo acchito ci apparirà incredibile, ma si tratta di un villaggio esattamente uguale al villaggio dei Puffi. Quei minuscoli personaggi blu protagonisti di uno dei cartoni animati più in voga negli anni Ottanta.

Il magico borgo dove gli adulti torneranno bambini e i più piccoli rimarranno estasiati

In un bosco di faggi, castagni, pini, abeti e betulle ci sono casette a forma di fungo, proprio come le case delle simpatiche creature blu. Ovviamente si tratta di bungalow a grandezza reale, progettati per ospitare i turisti.

È infatti possibile fotografare l’esterno delle abitazioni-fungo ma non è possibile visitare gli interni. Si sa comunque che sono costituite da 1 o 2 stanze più servizi.

Chi sono i Puffi

Il papà dei Puffi fu Peyo, fumettista di origini belga che ideò gli strani omini blu nel 1958.

Fu subito un grande successo tanto che l’anno successivo Peyo decise di occuparsi di disegni animati. Ed è così che nacque il primo episodio dei Puffi. Da questi primi film in bianco e nero prese poi vita l’idea di un ciclo televisivo più lungo lanciato nel 1981.

Ma le case di Bardineto non furono ispirate alle creature blu

Può sembrare incredibile ma l’ideatore-costruttore del villaggio non si fece ispirare dalla nota saga televisiva. Ciò pare abbastanza chiaro anche solo per una questione di cronologia. Fu, infatti, negli anni Sessanta che Mario De Bernardi fece costruire questi particolarissimi bungalow. Ben prima quindi della messa in onda della prima puntata del cartone animato.

Dopo la curiosità iniziale, col passare degli anni, purtroppo, il villaggio di Bardineto venne poco alla volta dimenticato. Ma per fortuna, negli ultimi anni, grazie a travel blogger, youtuber e instagrammer sempre alla ricerca del posto più insolito da immortalare, è tornato alla ribalta.

Tanto che si parla già di progetti di recupero e risanamento in funzione dell’apertura di un parco tematico.

Tra alberi maestosi e strambe casette a fungo, il magico borgo dove gli adulti torneranno bambini e i più piccoli rimarranno estasiati.

