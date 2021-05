Quanta gioia quando un amico o parente si sposa e si è invitati al suo matrimonio. Il cerimoniale a cui siamo chiamati a presenziare è costituito da ferree regole non soltanto per i protagonisti e i parenti stretti ma anche per gli invitati. Ecco gli errori da evitare quando si è invitati a un matrimonio per diventare l’invitato perfetto.

Come scegliere il regalo

I primi errori si possono commettere proprio da questo momento. Innanzitutto verificare se esiste una lista nozze oppure se si può contribuire con una quota all’acquisto del viaggio. Sono rari i casi in cui mancano queste opzioni. Se così fosse, bisogna indagare per scoprire cosa la coppia possa apprezzare con certezza. Evitare di presentarsi col primo oggetto visto in una vetrina, che farà capire che abbiamo avuto poca cura e attenzione.

A che ora presentarsi

Assicurarsi di arrivare in anticipo. Essere all’interno della chiesa è importante, non farsi trovare al di fuori, magari per poter salutare la sposa all’arrivo. Si guasterebbe il suo ingresso poiché dietro a sé vi sarebbe la confusione degli invitati che prendono posto.

Non usare macchine fotografiche e cellulari

Quello della cerimonia, soprattutto se in chiesa, non è il momento giusto per scattare foto. Di cattivo gusto perciò utilizzare smartphone per immortalare il momento della promessa.

Come vestirsi

In molti commettono questo errore. L’abbigliamento corretto deve essere elegante ma non vistoso. Nessun invitato deve rubare la scena agli sposi i cui abiti sono protagonisti di una complessa simbologia e tradizione.

Evitare i commenti sgradevoli

Mai e poi mai farsi sfuggire una lamentela davanti agli sposi. Magari fa caldo, oppure la musica è troppo alta o ancora la pasta è fredda? Ogni osservazione di questo tipo è bene tenersela per sé. Essa non tiene conto del fatto che gli sposi hanno speso molto tempo ed energie per l’organizzazione del loro personale evento. È inevitabile che non incontrerà i gusti di tutti magari anche a causa di un imprevisto.

Quando si può andare via?

Sempre per non mancare di rispetto agli sposi, è bene aspettare il taglio della torta. Momento cruciale del ricevimento. In ogni caso mai andare via se non si è ricevuta prima la bomboniera. Ecco svelati gli errori da evitare quando si è invitati a un matrimonio per diventare l’invitato perfetto.