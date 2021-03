L’approssimarsi del nuovo mese apre le porte a un nuovo calendario di appuntamenti per milioni di cittadini. Il riferimento è a chi percepirà uno o più sussidi che mensilmente eroga l’Ente previdenziale agli aventi diritto.

Entriamo nel vivo del discorso e vediamo i pagamenti INPS ad aprile 2021 di pensioni e reddito di cittadinanza, NASPI e bonus IRPEF e bonus bebè.

Piccola premessa

Una doverosa premessa si rende tuttavia necessaria prima di esporre le date dei relativi pagamenti. Anzitutto, procederemo in ordine temporale, ossia dalle erogazioni più vicine a quelle intermedie e infine quelle di fine aprile.

Ancora, precisiamo che a volte si tratterà di appuntamenti certi in quanto date già prestabilite con largo anticipo. In altri casi, invece, ci si rifarà a quanto avvenuto in passato e quindi è verosimile supporre che l’appuntamento di turno si vada ripetendo.

Pagamenti INPS in merito alla NASPI

La prima data da cerchiare, in ordine temporale, sarà verosimilmente quella della NASPI. Da precisare che qui il riferimento è all’indennità di disoccupazione ordinaria e non alla “proroga” legata al recente Decreto Sostegni.

Di norma questo pagamento avviene tra il 7 e il 10 circa del mese. Ovvero avviene che di solito è anticipato rispetto al termine massimo del 17 del mese.

Pertanto dalla settimana prossima basterà andare a controllare nella propria area utente INPS se tale data di accredito è stata caricata o meno. In caso affermativo si sarà avvisati anche in merito a quale giorno.

Il 15 aprile

Sempre in tema di pagamenti INPS ad aprile 2021 di pensioni e reddito di cittadinanza, NASPI e bonus IRPEF e bonus bebè, è la volta del RDC e della PDC.

Questa volta si tratta di date certe. Detto ciò, il 15 sarà il giorno dell’accredito della rata per chi percepirà reddito o pensione di cittadinanza per la prima volta in assoluto. Ma anche per chi riceverà il RDC dopo il mese di stop susseguente alle 18 mensilità canoniche.

Restiamo sempre in tema di RDC e PDC, ma ci spostiamo verso la fine di aprile. A partire dal 27 (nessun anticipo al 26 come avvenuto a febbraio e marzo) giungeranno gli accrediti delle rate ordinarie. I pagamenti si protrarranno fino a lunedì 3 maggio causa il ponte festivo del 1° maggio.

Sempre in tema di RDC esponiamo nell’articolo di cui qui il link alcune belle novità al riguardo introdotte dal recente Decreto Sostegni

Illustriamo i pagamenti INPS ad aprile 2021 di pensioni e reddito di cittadinanza, NASPI e bonus IRPEF e bonus bebè

Procediamo col calendario di aprile e vediamo gli altri pagamenti INPS. Molto probabilmente, a partire da sabato 17 o da lunedì 19 aprile ci dovrebbe essere l’accredito della rata del bonus bebè.

In questo caso precisiamo che non c’è certezza assoluta sulla data. Ma è verosimile supporre che verranno rispettate le stesse tempistiche del passato.

Il bonus IRPEF

Altra data incerta, ma che probabilmente dovrebbe cadere intorno al 22-23 aprile, è quella dell’accredito del bonus IRPEF. Anche qui si può ragionevolmente supporre che si ripetano le stesse date di pagamento dei mesi precedenti.

Il riferimento in questo caso è all’ex bonus del vecchio Governo Renzi sul taglio del cuneo fiscale. Misura che è stata riconosciuta anche ai percettori della NASPI per il periodo dell’emergenza Covid.

Il pagamento INPS delle pensioni

A partire da lunedì 26 aprile inizieranno invece i pagamenti sia delle pensioni di invalidità che di vecchiaia.

Come per il caso del RDC e della PDC, considerata la festività del 1° maggio i pagamenti termineranno lunedì 3 maggio. Quest’ultimo, peraltro, sarà anche il giorno dell’accredito della pensione sul c/c per chi ha scelto tale modalità di riscossione. Per quanto riguarda le pensioni come al solito si procederà in ordine alfabetico, in base alla lettera del proprio cognome.

Ecco dunque illustrati i pagamenti INPS ad aprile 2021 di pensioni e reddito di cittadinanza, NASPI e bonus IRPEF e bonus bebè.