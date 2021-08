Solitamente, quando ci rechiamo al supermercato siamo soliti attivare una sorta di pilota automatico, ritrovandoci il più delle volte a fare una spesa pressoché identica a quella dell’ultima volta.

Del resto, si tratta di un’attività che come minimo ripetiamo una volta a settimana, risulta dunque del tutto comprensibile il fatto che, col tempo, diventi un’abitudine. Eppure, potremmo trarre diversi vantaggi dal cercare, almeno una volta, di togliere questo pilota automatico e riflettere attentamente su cosa stiamo comprando. Andiamo a vedere perché.

Un tentativo interessante

Mentre alcune persone scelgono e comprano gli alimenti in base al loro gusto e sapore, altri prendono le decisioni considerando il portafoglio e dunque il prezzo che i prodotti presentano.

A prescindere da quale sia il metodo di scelta un tentativo interessante potrebbe essere quello di rivedere le proprie decisioni cercando di notare altri dettagli. Come, ad esempio, l’apporto benefico in termini di salute che un determinato alimento potrebbe offrirci. Soprattutto se ci troviamo in condizioni di salute specifiche che richiedono un controllo maggiore della dieta e del cibo che assumiamo quotidianamente.

In pochi la comprano ma questa farina potrebbe ridurre il colesterolo e abbattere la stanchezza mentale

Abbiamo già avuto modo di occuparci della farina e di come un determinato tipo fosse maggiormente indicato per raggiungere un obiettivo in particolare. Nello specifico, infatti, abbiamo spiegato come per un impasto della pizza elastico, forte e compatto fosse questa la farina giusta da scegliere.

D’altronde, come sappiamo, sono tanti i tipi di uno stesso alimento che ci troviamo di fronte sugli scaffali del supermercato, decidere quale scegliere, dunque, non sempre si rivela semplice. Bene, proprio con l’obiettivo di aiutare i nostri Lettori a districarsi tra le varie farine, oggi vogliamo presentare le caratteristiche di una in particolare. Vediamo quale.

Infatti, in pochi la comprano ma questa farina potrebbe ridurre il colesterolo e abbattere la stanchezza mentale. Ci riferiamo alla farina di soia. Le ragioni per cui questa farina si rivela benefica per l’organismo sono diverse, oggi ci concentriamo in particolare su due. La prima è legata direttamente alla presenza della soia che, come possiamo vedere anche dalle presentazioni degli studi pubblicate su Fondazione Veronesi, mostra un incredibile effetto benefico contro il colesterolo.

Difatti, una sua assunzione periodica potrebbe addirittura abbattere del 15% il valore del colesterolo cattivo. La seconda ragione, invece, è legata alla sua struttura e dunque alle componenti che ne fanno parte. Difatti, con un ottimo apporto di fosforo, calcio, potassio e ferro, questo ingrediente presenta una gran quantità di minerali. Questi interferiscono positivamente con l’organismo aiutandolo a combattere la spossatezza e la stanchezza mentale derivante dal molto lavoro o dalla mancanza di energie.