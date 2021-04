Poche cose rappresentano la nostra cultura all’estero come i piatti che la fanno da padrona. Tra questi ovviamente quello che più ci rende celebri è la pizza. Questo piatto ha fatto innamorare così tanti popoli che ormai nel mondo esistono tantissime variazioni alla ricetta originale. Alcune di queste anche estremamente interessanti. Quest’anno poi la pizza ha rappresentato, soprattutto per noi italiani, ben più di un semplice piatto. Infatti ci ha intrattenuti, nonché tenuto compagnia, durante il difficile periodo di quarantena.

Fatta in casa

Ed effettivamente sono stati veramente tanti a volersi mettere in gioco e combattere la noia da lockdown provando a preparare la pizza fatta in casa. Sebbene nasconda qualche insidia, la ricetta non è molto complicata e tutti potenzialmente hanno le armi per potere imparare. Innanzitutto è importante dire che il primo segreto per ottenere un buon risultato è quello di scegliere gli ingredienti giusti. Del resto solo quando la materia prima è di qualità avremo le carte in regola per cucinare un piatto con i fiocchi. Per questo motivo, vediamo perché per un impasto della pizza elastico, forte e compatto questa è la giusta farina da scegliere.

Farina Manitoba

Come ben sappiamo il primo passo è quello di creare l’impasto e lavorarlo al fine di dare alla pizza la forma giusta per poi essere condita e infornata. Esistono diverse farine che possiamo scegliere, ognuna delle quali ci permetterà di ottenere una consistenza specifica. Non tutti forse lo sanno ma ce ne è una in particolare che, proprio per le caratteristiche che andremo a presentare, risulta ideale per ottenere un ottimo risultato. Vediamo dunque perché per un impasto della pizza elastico, forte e compatto questa è la giusta farina da scegliere. Come avremo capito dal titolo del paragrafo stiamo parlando della farina Manitoba.

Una farina proveniente dal Canada, di grano tenero, che in molti ultimamente stanno scegliendo per la pizza fatta in casa. Il motivo è molto semplice. La struttura di questa farina presenta un’elevata quantità di proteine insolubili. Unendola al lievito e agli altri ingredienti dunque, renderà l’impasto estremamente elastico. Di conseguenza potrà essere lavorato molto più facilmente di come siamo abituati. Ma non solo. Rimarrà al tempo stesso compatto e forte, abbattendo i rischi di rompersi o rovinarsi poi in cottura.