È questa la pianta che resiste al sole e siccità e regala meravigliosi fiori

Bella, forte e resistente. Perfetta da piantare nelle zone dalle condizioni climatiche difficili, molto esposte al sole e con temperature elevate. Stiamo parlando della poligola, la pianta che resiste al sole e siccità e regala meravigliosi fiori.

La polygala myrtifolia è una pianta appartenente alla famiglia delle Polygalaceae: è una sempreverde, coriacea, che regala per tutta la stagione calda una splendida fioritura. Da primavera fino ad autunno inoltrato, infatti, la poligala si ricopre di piccoli fiori profumati, dal colore rosa-violetto, che regalano un effetto decorativo stupefacente. Questa pianta cresce generalmente in forma libera a cespuglio, ma la si può trovare in vivaio anche a forma di alberello. I rami della poligala tendono ad allungarsi andando a svuotare la chioma. Ogni anno, quindi, a fine inverno, è necessario accorciarli tutti di almeno un terzo della lunghezza.

Meglio coltivarla in vaso

La poligala va coltivata in vaso, meglio se in terracotta, coccio o cemento, tutti materiali che permettono all’umidità di traspirare, evitando al terreno di surriscaldarsi. Il vaso è la soluzione migliore perché questo arbusto sopravvive solo se posizionato in luoghi caldi, dove le temperature non scendono mai sotto i 4-5°. Quindi, quando le temperature si abbassano e i venti freddi si fanno sentire, si potrà spostare facilmente il vaso in un luogo più caldo e riparato. Per una pianta alta 80-100 cm sarà necessario un vaso di circa 40 cm di diametro e profondità. È consigliabile eseguire il rinvaso ogni 2-3 anni, così da rimuovere il terriccio impoverito e sostituire il vaso con uno più grande.

Resiste alla siccità

Come riportato sopra, la poligala è una pianta che resiste al sole e siccità e regala meravigliosi fiori. Per questo è sufficiente irrigarla quando il terreno si presenta completamente asciutto. Anzi, soffre dei ristagni idrici. Il consiglio è di posizionare il vaso sollevato su piedini, in modo da poter eliminare l’acqua in eccesso dai fori posti sul fondo.

La concimazione

Per ottenere una fioritura ancora più ricca e colorata, è consigliabile concimare il terreno da marzo e per tutta la stagione estiva. Oltre ai concimi che si trovano in commercio, è possibile fertilizzare il terreno con un concime realizzato in casa. In questo articolo tutti i dettagli.