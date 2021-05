L’estate pian piano si sta avvicinando e tutti stiamo solo attendendo il momento per goderci le giornate al mare o in piscina.

A causa dei lunghi mesi a casa e le palestre chiuse, abbiamo un po’ tutti perso la forma fisica e accumulato qualche rotolino in più.

In questo articolo sveleremo che è incredibile ma per superare la prova costume senza troppe rinunce bastano solo questi semplici trucchetti poco conosciuti.

Metodologia

Per prima cosa, per sgonfiarci è fondamentale ridurre il consumo di sale, utilizzando in poca quantità solo quello grosso in fase di cottura.

Evitiamo di consumare i classici snack da aperitivo, salumi e formaggi stagionati, cibi in scatola e carni conservate.

In pochi sanno, che le erbe aromatiche sono un vero alleato per le diete, questo perché insaporiscono notevolmente le pietanze light, favorendo una sana alimentazione.

Ognuna ha una virtù, per esempio il basilico stimola l’energia mentale e fisica, il finocchietto ci aiuta a sgonfiare l’addome e la maggiorana serve per combattere la cellulite.

Le fibre sono un toccasana per la nostra forma fisica, evitando l’accumulo di adipe nelle zone potenzialmente critiche ed evitando allo stesso tempo picchi glicemici.

Dovremo bere molto, idratandoci adeguatamente. Per iniziare la giornata, a digiuno, basterà bere un bicchiere di acqua tiepida e limone.

Mentre durante la giornata dovremo bere spesso e a piccoli sorsi, questo anche perché quando avremo degli improvvisi attacchi di fame potremo placarli bevendo.

Le insalate miste sono l’ideale, ovviamente arricchendo la verdura con cibi light come pesce, uova o carni magre.

Infusi, tisane o decotti vanno sempre bene, soprattutto se abbiamo il problema della ritenzione idrica; sono efficaci il tè verde, la gramigna ed i peduncoli di ciliegio.

Integriamo l’attività fisica

Nonostante un’equilibrata e sana alimentazione, per superare la prova costume è fondamentale fare dell’esercizio.

Molto efficace è l’allenamento a circuito, tonificazione e attività aerobica, basta pigrizia: è ora di recuperare la nostra forma fisica.

È incredibile ma per superare la prova costume senza troppe rinunce bastano solo questi semplici trucchetti poco conosciuti, forza!