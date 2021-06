Le piante rampicanti sono ideali per essere posizionate sui nostri balconi e sui nostri terrazzi, dove spesso vengono usate per creare pareti fiorite o sempreverdi.

Generalmente si adattano ad ogni esigenza e tipologia di spazio, inoltre ci possono essere d’aiuto per nascondere muri antiestetici o creare muri divisori tra abitazioni.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

Parlando di piante rampicanti ci riferiamo ad una varietà di piante dal fusto robusto e dai rami flessibili e affusolati, dalla tendenza comune ad arrampicarsi ovunque.

In pochi conoscono questa meravigliosa pianta rampicante perfetta per abbellire i nostri balconi

Stiamo parlando della Bomarea caldasii, una pianta rampicante tipicamente esotica e coltivata solitamente come ornamentale.

Le sue foglie di colore verde chiaro sono sottili e appuntite, mentre i fiori sono riuniti in grappoli ad ombrella che pendono lungo le liane.

I fiori sembrano creare delle trombe di colore rosa, rosso, giallo e arancione all’esterno; la loro fioritura che prosegue fino in autunno è davvero spettacolare.

Questa pianta ama il caldo, il clima umido e pieno sole, infatti non sopravvive facilmente alle temperature fredde.

La sua coltivazione è indicata all’aperto, nelle località particolarmente calde, mentre ha bisogno di un ambiente protetto in quelle a clima invernale, gelide e rigide.

Nel qual caso basterà posizionarle al riparo, possibilmente in una serra, per assicurarle le condizioni giuste per vivere bene e in salute.

Dobbiamo annaffiarla regolarmente, con apporti idrici più abbondanti soprattutto nei periodi di siccità e durante il caldo estivo.

È fondamentale che l’irrigazione sia costante, dalla fine della primavera fino alla fine dell’estate, specialmente se l’abbiamo messa a dimora da poco tempo.

In pochi conoscono questa meravigliosa pianta rampicante perfetta per abbellire i nostri balconi, gli darà un tocco unico solo con la sua presenza.

Ulteriori informazioni

Questa pianta deve essere potata solamente nel periodo invernale, con l’aiuto di cesoie disinfettate e ben affilate.

Basterà eliminare, tagliando alla base, i rami secchi o danneggiati ed intanto accorciare tutti gli altri, specialmente facendo occhio a quelli disordinati.